Estos son los cuatro famosos más sexis de España, según un estudio: el último te sorprenderá

A comienzos de 2026, el debate sobre los cánones de belleza masculina vuelve a situarse en el centro de la conversación social. Lejos de tratarse únicamente de una cuestión estética, los estándares de atractivo reflejan cambios culturales, nuevas sensibilidades y la manera en que el entretenimiento influye en las preferencias colectivas.

En este contexto, la plataforma PlaysTime ha publicado un estudio que no ha pasado desapercibido: un ranking de los hombres más sexis de España basado en un análisis detallado de datos internacionales. El resultado sitúa a cuatro conocidos rostros del panorama nacional en lo más alto de la lista, con una sorpresa final que ha llamado especialmente la atención.

Un estudio muy interesante

PlaysTime, especializada en análisis de mercado del sector del entretenimiento y el eGaming, se ha consolidado en los últimos años como una referencia en la elaboración de informes sobre tendencias de consumo y comportamiento social. En esta ocasión, la plataforma ha querido responder a una pregunta recurrente: qué rasgos definen al hombre más atractivo en 2026 y hasta qué punto las celebridades españolas encajan en ese perfil ideal.

Para ello, el equipo de análisis ha trabajado con los datos de las listas «Hombres Vivos Más Sexys» publicadas por la revista People entre 2017 y 2025. A partir de ese histórico, han estudiado un amplio abanico de variables físicas y personales, entre ellas la edad, la altura, el color de ojos y de pelo, la presencia de vello facial, la complexión corporal, los tatuajes o el estado civil. Incluso se han tenido en cuenta factores como el signo del zodiaco, entendiendo que estos elementos forman parte del imaginario popular asociado al atractivo.

El resultado de este cruce de datos ha permitido a PlaysTime definir un perfil tipo del «hombre más sexy» de 2026: alto, de complexión atlética, rasgos oscuros, con tatuajes visibles, en pareja y nacido bajo los signos de Virgo o Tauro. Con este patrón como referencia, la plataforma ha medido el grado de coincidencia de distintas celebridades masculinas españolas, dando lugar a un ranking que combina estadística y cultura pop.

Los puestos más altos del ranking

En lo más alto del listado se sitúan tres nombres que, desde hace años, ocupan un lugar destacado en el imaginario colectivo. Miguel Herrán, Sergio Ramos y Mario Casas conforman el top 3 del ranking, con porcentajes de coincidencia que oscilan entre el 80% y el 70% respecto al perfil ideal definido por el estudio.

Miguel Herrán, conocido por su papel en La Casa de Papel y otras producciones de éxito, destaca por su imagen juvenil, su físico trabajado y una estética que encaja con los parámetros analizados. Sergio Ramos, por su parte, representa un atractivo más maduro, asociado a la figura del deportista de élite: alto, musculado, tatuado y con una presencia mediática constante tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Mario Casas completa este podio gracias a una trayectoria consolidada en el cine y la televisión, una imagen cuidada y unos rasgos físicos que siguen despertando un amplio consenso entre el público.

Estos tres nombres no resultan sorprendentes en un ranking de estas características, ya que llevan años figurando en listas similares y acumulando reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, el estudio de PlaysTime introduce un cuarto puesto que ha generado especial interés.

El cuarto puesto es para Jaime Lorente

El cuarto hombre más sexy de España, según este análisis, es Jaime Lorente. El actor murciano, conocido mundialmente por dar vida a Denver en La Casa de Papel, se ha colado en el ranking con un 60% de coincidencia con las características establecidas por la plataforma. Su presencia ha sido interpretada como la gran sorpresa del estudio, no tanto por su popularidad, sino por superar a otros nombres habituales en este tipo de listas.

PlaysTime destaca de Lorente varios factores clave: está casado, presenta una complexión atlética y musculada y cuenta con algunos tatuajes visibles, elementos que encajan de forma notable con el perfil del hombre más atractivo de 2026. A ello se suma una imagen pública marcada por la cercanía y una carrera profesional que ha sabido combinar proyectos comerciales con otros de mayor riesgo artístico.

La inclusión de Jaime Lorente en este puesto refuerza la idea de que el atractivo masculino ya no se limita a una estética uniforme, sino que incorpora matices relacionados con la personalidad, la trayectoria vital y la percepción pública de autenticidad.

Otros famosos destacados

Más allá de los cuatro primeros puestos, el estudio de PlaysTime recoge una amplia nómina de famosos españoles que también presentan un alto grado de coincidencia con el perfil analizado. Entre ellos figuran artistas y actores tan conocidos como David Bisbal y Alejandro Sanz, referentes de la música española durante décadas, así como intérpretes de nuevas generaciones como Gabriel Guevara, Álex González, Jesús Castro y Miguel Bernardeau.

En estos casos, los porcentajes de coincidencia se sitúan entre el 60% y el 40%, lo que demuestra una diversidad de perfiles que siguen resultando atractivos para el público, aunque no encajen de forma tan precisa en el patrón estadístico definido para 2026. La variedad de edades, estilos y trayectorias profesionales confirma que los estándares de belleza continúan siendo amplios y cambiantes.