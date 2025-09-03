EN IMÁGENES

Miguel Herrán irradia tranquilidad en Venecia mientras Celia Pedraza estrena romance

Miguel Herrán ha reaparecido con fuerza en el Festival de Cine de Venecia

El actor ha rehecho su vida tras su ruptura con con Celia Pedraza

Celia Pedraza ha sido relacionada sentimentalmente con Maziu

Miguel Herrán en el Festival de Venecia. (Foto: Gtres)
Miguel Herrán ha reaparecido en el Festival de Cine de Venecia con motivo del estreno de Duse, un proyecto que vuelve a situarle en el foco internacional y que marca un regreso triunfal a la alfombra roja tras meses de discreción mediática. El actor, que ha sabido gestionar los cambios personales tras su ruptura con Celia Pedraza, se ha mostrado extremadamente sonriente y relajado frente a los fotógrafos, proyectando una imagen de seguridad y confianza que contrasta con la expectación que rodea su vida privada. Y es que su aparición ha coincidido curiosamente con la noticia del nuevo romance de su ex, ahora vinculada sentimentalmente con Maziu, el hermano del novio de su hermana, María Pedraza.

Lejos de mostrarse afectado, el actor irradia tranquilidad. La sonrisa permanente con la que ha desfilado por la alfombra roja evidencia no solo comodidad frente a los fotógrafos, sino también un momento vital más sereno tras los ajustes personales de los últimos tiempos. No hay que olvidar que, tras su ruptura con Celia, madre de su hija nacida en enero de 2024, Herrán también ha rehecho su vida. Ya en Roland Garros fue fotografiado con su nueva pareja, una joven rubia de la que apenas se conocen detalles, y cuya compañía revelaba que el intérprete ha iniciado una etapa sentimental renovada.

Miguel Herrán en el Festival de Venecia. (Foto: Gtres)

Miguel Herrán en el Festival de Venecia. (Foto: Gtres)

En lo estilístico, Miguel Herrán tampoco ha pasado desapercibido en la ciudad italiana. Ha escogido un traje oversize confeccionado en un tejido satinado brillante que ha acaparado flashes y comentarios. La blazer, de corte amplio y con una botonadura destacada, aportaba un aire sofisticado y contemporáneo que combinaba elegancia y modernidad. Herrán ha rematado el conjunto con zapatos negros clásicos, logrando un equilibrio entre la extravagancia del corte y la sobriedad de los complementos. Su apuesta estilística en Venecia es una declaración de intenciones: la de un actor joven, seguro de sí mismo y consciente del poder de la imagen en un escenario tan icónico como la alfombra roja del festival.

Repasamos la historia de amor de Miguel Herrán y Celia Pedraza

Fue durante el Gran Premio de MotoGP de Portugal, a finales de marzo de 2023, cuando Celia Pedraza sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que aparecía fundida en un tierno abrazo con Miguel Herrán. Aquella instantánea puso fin de manera definitiva a los rumores que circulaban desde semanas atrás, después de que ambos fueran vistos juntos en un aeropuerto. A partir de entonces, la pareja no ocultó más su relación y, meses más tarde, la confirmó públicamente, consolidando así una historia que pronto se convirtió en una de las más comentadas del panorama mediático.

En junio de ese mismo año, Miguel anunció emocionado que esperaba su primer hijo junto a Celia, un acontecimiento que colmó de ilusión a sus seguidores. Finalmente, en enero de 2024 dieron la bienvenida a su bebé, compartiendo una tierna fotografía desde el hospital en la que aparecían sonrientes, ataviados con batas médicas y mostrando al pequeño recién nacido. Fue, sin duda, uno de los momentos más felices de sus vidas. Sin embargo, con el paso del tiempo la relación llegó a su fin. Aunque ya no forman pareja, ambos han sabido mantener una relación cordial, unidos por el cariño y, sobre todo, por el vínculo más importante que siempre compartirán: su hijo.

