Miguel Herrán irradia tranquilidad en Venecia mientras Celia Pedraza estrena romance

Miguel Herrán ha reaparecido en el Festival de Cine de Venecia con motivo del estreno de Duse, un proyecto que vuelve a situarle en el foco internacional y que marca un regreso triunfal a la alfombra roja tras meses de discreción mediática. El actor, que ha sabido gestionar los cambios personales tras su ruptura con Celia Pedraza, se ha mostrado extremadamente sonriente y relajado frente a los fotógrafos, proyectando una imagen de seguridad y confianza que contrasta con la expectación que rodea su vida privada. Y es que su aparición ha coincidido curiosamente con la noticia del nuevo romance de su ex, ahora vinculada sentimentalmente con Maziu, el hermano del novio de su hermana, María Pedraza.

Lejos de mostrarse afectado, el actor irradia tranquilidad. La sonrisa permanente con la que ha desfilado por la alfombra roja evidencia no solo comodidad frente a los fotógrafos, sino también un momento vital más sereno tras los ajustes personales de los últimos tiempos. No hay que olvidar que, tras su ruptura con Celia, madre de su hija nacida en enero de 2024, Herrán también ha rehecho su vida. Ya en Roland Garros fue fotografiado con su nueva pareja, una joven rubia de la que apenas se conocen detalles, y cuya compañía revelaba que el intérprete ha iniciado una etapa sentimental renovada.

Miguel Herrán en el Festival de Venecia. (Foto: Gtres)

En lo estilístico, Miguel Herrán tampoco ha pasado desapercibido en la ciudad italiana. Ha escogido un traje oversize confeccionado en un tejido satinado brillante que ha acaparado flashes y comentarios. La blazer, de corte amplio y con una botonadura destacada, aportaba un aire sofisticado y contemporáneo que combinaba elegancia y modernidad. Herrán ha rematado el conjunto con zapatos negros clásicos, logrando un equilibrio entre la extravagancia del corte y la sobriedad de los complementos. Su apuesta estilística en Venecia es una declaración de intenciones: la de un actor joven, seguro de sí mismo y consciente del poder de la imagen en un escenario tan icónico como la alfombra roja del festival.

