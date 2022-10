Estos dos famosos se niegan a ir al programa de Carlota Corredera

El programa de Carlota Corredera estrenó hace apenas unas semanas como una nueva apuesta de Telecinco. ‘¿Quién es mi padre?’ continuará hablando de nuevos casos de hijos que reclaman la paternidad de padres famosos que no los reconocieron. Un programa polémico que parece no estar hecho a gusto de todos, pero por el que la cadena y la presentadora, apuestan.

Esta nueva apuesta surge después de los rumores de despido de Carlota Corredera, aún con ello, el mismo programa fue la prueba de que la cadena seguía trabajando con la excolaboradora de ‘Sálvame’. Muchos espectadores esperaban con ganas su vuelta a la pequeña pantalla, pero la presentadora aparecía en el estreno de ‘Quién es mi padre’ sumando una cuota de pantalla de 12,2%, con 989.000 espectadores.

Los famosos que han dicho que no al programa de Carlota Corredera

Este nuevo espacio de Mediaset busca conocer más pistas y detalles sobre la realidad de los supuestos hijos ilegítimos de algunos de los rostros más conocidos del país. Pero parece que no todos están dispuestos a pasar por los platós de este programa para ello.

Uno de ellos es Alejandro Reyes, que según informaba la revista Diez Minutos, habría negado su participación en este programa. Este es conocido por ser el hijo de Ivonne Reyes y por su participación en Supervivientes 2020. Asegura, junto a su madre, que su padre sería Pepe Navarro, pero parece que no está dispuesto a ir al programa para contar su versión de la historia y conocer más datos al respecto.

Este programa tampoco parece hacer convencido al torero Manuel Díaz, más conocido como ‘El Cordobés’. Este conocido rostro en España ha defendido cientos de veces que su padre sería, supuestamente, el torero Manuel Benítez. Aún con estas afirmaciones, parece que ha declinado la oferta de pasar por los platós de ‘¿Quién es mi padre?’ para revelar más detalles.

Los motivos detrás de esta negativa pueden ser varios, pero parece que estos personajes públicos han preferido no indagar en todos los detalles en este programa de Carlota Corredera. Puede que no quieran salir en una cadena de grandes audiencias o que simplemente, no quieran crear polémica a través de su nombre, en todo caso, estos no aparecerán en el nuevo programa de Telecinco.

La última entrevista de Albert Solá

El formato saltaba a los titulares días atrás por el caso de Albert Solá, el hombre que afirmaba ser hijo primogénito de Juan Carlos I y que murió el sábado 8 de octubre de forma repentina, días después de grabar el programa para Mediaset. Se desplomó en un bar del pueblo donde vivía, en La Bisbal, una semana antes de la emisión del programa.

La última entrevista de Albert Solà antes de morir: «Recibía regalos carísimos que mis padres claramente no se podían permitir» #QuiénEsMiPadre https://t.co/KEWaWZZz2P — ¿Quién es mi padre? (@quienesmipadre) October 16, 2022

Carlota Corredera expuso en el programa que su equipo había tenido acceso al informe preliminar de la autopsia de Solá. Acabó revelando que habría sufrido un infarto agudo de miocardio y que por ello se desplomó en el bar donde ya era un habitual en su barrio.