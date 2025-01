Alerta roja de la AEMET: esto es lo que pasará con la borrasca Herminia en España

La borrasca Herminia será la siguiente que llegue este fin de semana, de la mano de una serie de zonas afectadas que tenemos por delante. La realidad es que estamos ante una situación que puede llegar a ser la que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Las tormentas serán una realidad en estos días en los que parecerá que todo encaje a la perfección de la mano de una serie de detalles que pueden ser claves. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos más detalles sobre lo que está por llegar.

Tenemos que empezar a ver llegar una serie de cambios que realmente pueden acabar siendo los que nos acompañen en unos días en los que todo será posible. Sin duda alguna, tendremos que estar muy pendientes de lo que llega, de la mano de unas novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos acompañen en estos momentos. Tocará estar pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar siendo la que marque una diferencia significativa. Herminia tiene nombre propio y no dudará en barrer España a su paso, especialmente en estas zonas.

Tenemos que estar pendientes de estas zonas

Toda España puede sufrir las consecuencias de una borrasca que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Aunque estamos acostumbrados a vivir una serie de elementos que pueden ser claves, debemos empezar a pensar en lo que nos está esperando, de la mano de algunos detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia.

Habrá llegado el momento de ver una previsión del tiempo que debemos empezar a tener en cuenta y que en cierta manera tenemos por delante. Una opción que realmente nos estará haciendo pensar en todo lo que está por delante. Tenemos que empezar a ver llegar estos cambios que en cierta manera habrá llegado a ser lo que marque una diferencia importante.

Las lluvias y el frío acabarán siendo los auténticos protagonistas de unos días en los que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son días de pensar en estos cambios que hasta el momento no teníamos pendientes y que pueden ser los que marcarán ese ante y después de la mano de una serie de cambios que pueden ser fundamentales. Esta semana empezará de la peor forma posible, con algunos detalles que quizás hasta el momento no teníamos pensados.

Estos días que tenemos por delante, debemos empezar a pensar en lo que está por llegar, de la mano de una serie de cambios que pueden ser los que nos afecten de lleno, en este inicio de semana en el que todo es posible. Son días de visualizar determinadas situaciones que hasta el momento no hubiéramos ni esperado en estos días que tenemos por delante.

La AEMET ha lanzado varias alertas en esta previsión del tiempo que tenemos por delante. Galicia está en alerta roja y no es la única comunidad en problemas: «Vientos fuertes del sur y suroeste con rachas muy fuertes en Galicia y entorno cantábrico, tendiendo a extenderse a la meseta Norte y parte de la Sur, Ibérica, Pirineos, Ampurdán y litoral sureste peninsular, pudiendo ser localmente huracanadas en la cordillera Cantábrica. Precipitaciones persistentes en el oeste de Galicia, sin descartarse en el oeste del sistema Central, así como en el Pirineo y Cantábrica occidental donde son probables los acumulados significativos de nieve en cotas altas».

La misma previsión nos explica qué dicen los mapas del tiempo que está a punto de pasar: «La profunda borrasca atlántica Herminia traerá un sistema frontal muy activo que dejará cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte de la Península. Se esperan más abundantes, con probables acumulados significativos, en el oeste del sistema Central, Cantábrica, Pirineos y especialmente Galicia, donde irán con tormentas ocasionales y se podrían acumular 100/120 litros a lo largo del día en puntos de su mitad oeste. En general en el resto de la Península las precipitaciones serán débiles y no se espera que alcancen a la fachada oriental ni a Baleares, con cielos poco nubosos en general. Se darán nevadas en las montañas de la mitad norte, con una cota entre 1000/1400 metros subiendo por encima de 2000 m, excepto en Pirineos. Podrán darse acumulados importantes en cotas altas de la cordillera Cantábrica y Pirineos. Tiempo estable en Canarias con cielos poco nubosos o despejados».

Las temperaturas también serán protagonistas: «Las temperaturas máximas aumentarán en Galicia, Cantábrico, Canarias e interiores del sureste peninsular, descendiendo en litorales del Levante y tercio nordeste. Las mínimas aumentarán en el Estrecho, descendiendo en Baleares y en buena parte del tercio este peninsular. Pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en los sistemas montañosos de la mitad norte, moderadas en Pirineos, siendo posibles también en zonas aledañas a las montañas de ambas mesetas y en sierras del sudeste. Vientos fuertes del sur y suroeste con rachas muy fuertes en Galicia y entorno cantábrico, tendiendo a extenderse a la meseta Norte y parte de la Sur, Ibérica, Pirineos, Ampurdán y litoral sureste peninsular, pudiendo ser localmente huracanadas en la cordillera Cantábrica».