Este famosísimo presentador de Antena 3 pide ayuda tras sufrir una dura enfermedad que aún no tiene cura

Nuestros famosos son conscientes del papel que ejercen en los medios de comunicación. Algunos usan su fama para fines benéficos o sociales, como es el caso del protagonista de esta noticia. Un popular presentador de Antena 3 padece una enfermedad que no tiene cura. Ha puesto de manifiesto las consecuencias de la misma y ha dejado claro que toda ayuda es poca. El tratamiento es muy caro. ¿De qué problema estamos hablando? De la enfermedad de Lyme. Lo peor de este problema médico es que no hace ruido. El presentador en cuestión estuvo dos años sin saber que estaba enfermo.

Desvelamos la identidad del famoso

El rostro conocido que lo está pasando más es Jorge Fernández, modelo y presentador. Lleva muchos años trabajando en los medios de comunicación, pero como podemos ver todavía esconde grandes secretos. Es bastante reservado con su vida privada, aunque sabe que en ocasiones es necesario hablar. Padece la enfermedad de Lyme desde que le picó una garrapata. Lleva cuatro años luchando contra este problema de salud, pero estuvo dos sin saber que estaba enfermo. “Cuando me dieron el diagnóstico llevaba dos años”, explicó en una ocasión.

Gracias a él sabemos que es una enfermedad extraña. Asegura que te puede picar una garrapata y no desarrollar el problema hasta años después, un problema que genera fuertes dolores. “A lo mejor me pudo picar hace diez años. Puedes no desarrollar la enfermedad, pero si el sistema inmunológico está deprimido aparece”, desvela. ¿Las consciencias? Dolores muy difíciles de aguantar. Son menos agresivos con algunos suplementos, pero “son carísimos”. Fernández lo ha contado todo. Las zonas que tiene afectadas son “los tobillos, las rodillas y los hombros”.

Jorge Fernández perdió 13 kilos

¿Cómo se dio cuenta de que estaba enfermo? “Cada vez dormía peor. Después empezó a molestarme el estómago y perdía más peso”, responde. Perdió un total de 13 kilos. No sabía qué le pasaba, los médicos le hacían pruebas y no encontraban ningún problema concreto. Después de varias pruebas se dieron cuenta de que padecía la enfermedad de Lyme. “Es un proceso muy largo siendo súper estricto con la alimentación, haciendo ejercicio y durmiendo bien”. Es la única forma de paliar el dolor. Este mal no tiene cura.

Jorge Fernández no suele hablar de su vida privada, pero este es un caso excepcional. Su testimonio es importante y va a ayudar a mucha gente. La enfermedad que padece es bastante desconocida. Gracias a su testimonio conocemos más datos.

El presentador lo cuenta todo

Jorge Fernández ha explicado que para paliar esta enfermedad tan incómoda no hay ayudas. Los suplementos vienen muy bien, pero no tienen un precio asequible. “Los suplementos son carísimos y no hay ayudas. Lo mismo para el mercurio, hay poca gente que sepa quitar el mercurio, aluminio, arsénico o plomo”.

Estas declaraciones están causando mucha repercusión. Nunca había hablado del tema, pero ha hecho una excepción y gracias a su esfuerzo sus seguidores se han acercado a este problema. También le han conocido un poco mejor, pues después de tantos años sigue siendo un desconocido para muchos.