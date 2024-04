Estas son las medidas que pretende implantar el plan antitabaco de Mónica García

El plan antitabaco, la primera gran maniobra de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad, se ha aprobado este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque las medidas que pretende implantar no han terminado de convencer a las diferentes comunidades, hasta el punto de que gran parte de ellas han decidido no votar en el encuentro que ha durado cerca de 5 horas.

El cometido principal del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 es reducir la presencia de humo en el espacio público y reducir el consumo, y en eso se basan la mayoría de las medidas que recoge.

Prohibición de fumar

Se amplían los espacios sin humo, especialmente cuando se comparten con más gente y en aquellos en los que hay personas vulnerables. El plan no prohíbe fumar en terrazas, aunque esa sea la intención del Ministerio. Para ello, sería necesaria una ley que se apruebe en el Congreso de los Diputados. Algunos de los lugares más destacados que se mencionan como libres de humo son paradas de autobús, playas o espacios de uso colectivo.

Aumentar perímetros

En esta misma línea, en aquellos espacios en los que ya existe la prohibición de fumar, el plan propone aumentar el perímetro. Se refiere a hospitales o colegios, entre otros.

Prohibir aromas

Asimismo, se prohíben los aditivos responsables de los aromas en los productos del sector, tanto en el tabaco convencional como en otros relacionados.

Ayudas para dejar de fumar

Dado que uno de los objetivos es que los fumadores abandonen el hábito, el plan pretende ayudar a quienes decidan hacerlo con prestaciones farmacéuticas. Así, se incorporará a la cartera básica del Sistema Nacional de Salud los fármacos para el tratamiento de la adicción que estén avalados científicamente para ello. Igualmente, dentro del SNS, se quieren implantar programas de «cesación tabáquica».

Subida del precio

Una de las medidas con las que sí están de acuerdo la gran mayoría de comunidades es la de subir los impuestos sobre los productos del tabaco como una forma de fomentar su abandono. Representan casi el 80% del precio final del producto en España. No se ha especificado de cuánto será la subida, pero el incremento podría ser significativo si se compara el porcentaje de los impuestos en España con el de otros países de Europa, donde son mucho más altos.

Equiparar todas las formas de fumar

El plan antitabaco de Mónica García quiere que el nivel normativo del tabaco sea el mismo que el de otros productos, también con nicotina, como los vapers, el tabaco calentado e incluso las cachimbas. A día de hoy, cualquiera que esté relacionado con el vapeo, por ejemplo, se pone a la venta sin restricciones, algo que facilita que los jóvenes comiencen a fumar, a lo que se suma las pocas barreras también en la publicidad. Además, se pretende también establecer un nuevo gravamen específico para los cigarrillos electrónicos que contengan nicotina.

Impulsar las multas

La idea del Ministerio es encontrar la colaboración de los diferentes ayuntamientos para que las ordenanzas municipales recojan la prohibición de tirar colillas en la vía pública y en los espacios naturales.

Empaquetado genérico

Con ello se quiere que todos los productos, sean de la marca que sean, luzcan igual, y para ello primaran las advertencias sobre las consecuencias del mismo sobre la salud. Son varios los países que aplican esta medida ya.

Finalmente, plantea también promover la investigación y la coordinación, además de las alianzas.

El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 ha salido adelante únicamente con el apoyo de País Vasco, Asturias, Cataluña, Navarra, Cantabria, Región de Murcia y Canarias, mientras que el resto de comunidades no ha emitido su voto y ha señalado, principalmente, la falta de información, al mismo tiempo que han indicado que no se trata de un tema ideológico. De hecho, la mayoría ha manifestado estar de acuerdo en las grandes líneas, pero subrayan que no se especifican datos importantes y necesarios.