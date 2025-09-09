De estar nominada a un Goya a dormir en un banco: la nueva vida de una actriz de ‘La que se avecina’

La que se avecina, la serie que crearon los hermanos Caballero hace más de una década, se ha convertido en una de las ficciones más reconocidas de nuestro país. Algunos actores que han trabajado en este proyecto se han posicionado como grandes estrellas y han encontrado su hueco en diferentes negocios del mundo del espectáculo. Por ejemplo, Cristina Castaño ha protagonizado musicales y obras de teatro y Pablo Chiapella ha recibido una oferta para presentar diferentes espacios en la pequeña pantalla.

Sin embargo, no todos los artistas que han formado parte del elenco han tenido la misma suerte y a continuación vamos a hablar de una actriz que ha acabado viviendo en un banco. Es más, en estos momentos tiene problemas con la justicia y se ha visto envuelta en varios altercados dentro del centro penitenciario de Algeciras (Cádiz).

Como muchos podréis imaginar, queremos repasar el caso de Mónica Cervera. En su momento, los mejores directores pusieron los ojos en ella e incluso estuvo nominada a un premio Goya, pero el destino le tenía preparados varios golpes que modificaron su hoja de ruta. Hace unos años un programa de Telecinco desveló que estaba viviendo en la calle porque no encontraba trabajo y tampoco se dejaba ayudar.

La artista dejó claro que no quería saber nada de su familia y rechazó regresar a los platós porque sentía que le estaban dando una oportunidad por el morbo de descubrir cómo había acabado así. Se negó a dar entrevistas y declinó propuestas bastante suculentas que le habrían ayudado a mejorar sus condiciones. Lamentablemente, esta postura no fue la solución a sus problemas y al cabo de unos meses descubrimos que le habían condenado.

La vida de Mónica Cervera en prisión

Mónica Cervera se ha enfrentado a diversos conflictos dentro de la cárcel de Botafuegos. Fuentes cercanas desvelaron que la actriz estaba haciendo frente a una sentencia que tenía pendiente después de un robo en un supermercado que tuvo lugar en 2021. El problema, siempre siguiendo el testimonio de las personas que hablaron con The Objetive, es que Mónica no se adaptaba al resto de reclusos porque no se encontraba bien psicológicamente y su carácter era bastante complicado.

El citado medio puso de manifiesto que el centro penitenciario atravesaba una situación compleja que perjudicaba a los presos. «Teniendo en cuenta que de los 1.300 presos que tenemos, el 75% suele tener una patología psiquiátrica, es prácticamente imposible que muchos consigan una consulta y mucho menos un tratamiento efectivo. El problema es que la ley exige a las comunidades autónomas hacerse cargo de las competencias sanitarias, pero ninguna lo hace. El personal sanitario o está saturado o no está», declaró una fuente de total solvencia.

Dentro de la cárcel, como era de esperar, Mónica no ha contado con ningún tipo de privilegio y ha tenido que afrontar la misma rutina que el resto de sus compañeros. La cuestión es que psicológicamente no vive una buena etapa, motivo por el que presuntamente se ha mostrado «violenta» en distintas ocasiones, según la última investigación que se ha realizado al respecto.

Mónica Cervera toma una decisión

Nacida en Málaga a mediados de los años 60, descubrió pronto su vocación artística y se trasladó a Madrid antes de cumplir la mayoría de edad para formarse en danza. Tras regresar a su ciudad natal, continuó sus estudios en Arte Dramático, lo que le permitió dar el salto al cine en 2002 con su primera aparición en la película Octavia.

Su carrera alcanzó un punto decisivo en 2004 con Crimen ferpecto, dirigida por Álex de la Iglesia, donde encarnó a Lourdes, un papel que no solo la hizo reconocible para el gran público, sino que también le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación, abriéndole la puerta a producciones destacadas como 20 centímetros y Busco. Tal y como hemos adelantado, uno de sus grandes proyectos fue participar en La que se avecina, pero no supo mantenerse y ha terminado sufriendo las consecuencias.

Lo peor de todo es que Mónica no está dispuesta a volver a intentarlo y, la última vez que le preguntaron si quería regresar a la televisión dijo: «Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca». La decisión está tomada y ahora solamente hace falta esperar un tiempo para ver qué movimientos quiere dar el juez que se encarga de su caso.

Cervera no entiende que sus antiguos compañeros le hayan dado la espalda y considera que la mejor venganza es devolverles el gesto. De esta forma, no está dispuesta a participar en nada que tenga que ver con la industria de la interpretación y a partir de ahora intentará hacer una vida independiente. Eso sí, para empezar de cero tendrá que resolver sus cuentas pendientes.