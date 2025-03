La vida de Mónica Cervera ha cambiado mucho en sus 49 años. En este tiempo ha conocido la fama, el abandono y ahora se enfrenta a una condena judicial. La actriz permanecerá 11 meses en prisión tras ser procesada por un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Además, deberá pagar una multa de seis euros diarios durante un mes. Tal y como se ha sabido recientemente, el suceso se produjo en 2021 y es ahora cuando se ha dictado la sentencia, pero ¿Quién es Mónica Cervera y cómo ha llegado hasta este punto?

Sus inicios y ascenso a la fama

La actriz malagueña nació el 6 de junio de 1975. Desde pequeña supo que lo suyo eran las artes escénicas y por ello se formó a caballo entre Madrid y Málaga. No tuvo que pasar mucho tiempo para debutar en televisión y es que con 24 años participó en su primera producción, un cortometraje dirigido por Ramón Salazar de título Hongos.

Más tarde apareció en la serie Manos a la Obra y en películas donde tuvo papeles con más o menos líneas, como Octavias, largometraje estrenado en 2002, al igual que Piedras o las que grabó dos años más tarde, Entre vivir y soñar en la piel de Lucía o interpretando a Lourdes en Crimen ferpecto. Fue en esta última en la que su talento fue reconocido, optando a la categoría de mejor actriz revelación en los premios Goya en 2005, pero no logró hacerse con el galardón, siendo Belén Rueda quien se lo llevó a casa por su papel en Mar adentro.

Tuvieron que pasar los años hasta que, en 2013, comenzó a dar vida a Mariajo Rivas la Torre en la serie La que se avecina. En ella interpreta a la hermana de Amador Rivas. El papel por el que ha sido más reconocida y que la consolidó en el imaginario público español. Formó parte de la producción televisiva varios años hasta que en 2016 decidió dejar de lado todo y alejarse de la actuación.

El declive: vivir en un parque

Se desconoce cuál fue el motivo que llevó a Mónica Cervera a alejarse de la interpretación y los focos, pero poco a poco fue reduciendo sus apariciones en cine y televisión y adoptando una postura muy tajante respecto a su pasado artístico. Tanto fue así que en más de una ocasión confesó que no tenía intención de regresar a la vida pública. En 2024 concedió una entrevista a la revista Semana en la que pidió expresamente que no se nombrara, ni siquiera, la palabra televisión. Añadió que «estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado».

Tras su decisión tomó otra que sorprendió a los que la conocían y también a sus seguidores: decidió vivir en la calle. Un giro radical en su estilo de vida, ya que optó por dormir en un banco de un parque de Marbella y hacer de la calle su hogar. Rechazó también ayuda de sus amigos y familiares y de las instituciones que se lo ofrecieron.

El robo que la ha llevado a prisión

La vida ha hecho que Mónica tome decisiones que no son del todo correctas y ha sido precisamente una de ellas la que la llevó ante el juez. El 11 de febrero de 2021, la actriz entró en una tienda de Marbella. Durante su visita al establecimiento, fue sorprendida por la propietaria cuando intentaba llevarse una bolsa de cacahuetes sin pagar.

Lejos de aceptar el aviso de la dueña del negocio, la malagueña le propinó varios puñetazos y empujones antes de intentar huir. La mujer tuvo que recibir atención médica por sus lesiones, así como ausentarse del trabajo durante siete días. Al lugar de los hechos tuvo que acudir la policía, siendo uno de los agentes presentes quien ha prestado declaración en el juicio. Una declaración a la que se sumó la grabación de las cámaras de seguridad y el parte de lesiones de la afectada.

El robo derivó en un proceso judicial que ha tenido su resolución cuatro años después. El veredicto de la jueza, cuya sentencia se ha hecho pública recientemente, fue una condena de 11 meses de prisión por la comisión de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Asimismo, Mónica se enfrenta a un delito leve de lesiones junto a pagar una multa de seis euros diarios durante un mes, siendo la cuantía final de 180 euros.

Todo ello tras admitir los hechos durante la instrucción, pese a no comparecer en el juicio. Cervera no acudió a la cita, pero la jueza consideró probados los hechos condenando a la actriz. Esta fue arrestada por la policía el pasado lunes 17 de febrero. Un triste final para este capítulo de la vida de Mónica que ha sorprendido tanto al mundo de la interpretación como a los seguidores de la mítica serie La que se avecina.