Luis Lorenzo, conocido por su trayectoria como actor en populares series de televisión como La que se avecina y Al salir de clase, ha dado un giro radical a su vida tras enfrentarse a un mediático proceso judicial. En un sorprendente cambio de rumbo, Lorenzo ha dejado de lado los focos y las cámaras para reinventarse profesionalmente como conductor de una plataforma de transporte privado, marcando un nuevo capítulo en su historia personal y profesional.

El actor ha sido captado por las cámaras del programa TardeAR, en Telecinco, trabajando como chófer en la Comunidad de Madrid. En las imágenes, Lorenzo se muestra vestido de manera discreta y desempeñando su labor como conductor. Este cambio de profesión ha llamado la atención de la opinión pública, especialmente considerando su reciente protagonismo en los titulares por motivos ajenos a su carrera como actor. «No damos crédito a que este actor haya decidido dar un giro a su vida. Tenemos una promesa, la promesa: a las 18:40 horas», decían desde el citado programa apenas unos minutos antes de que se desvelara la identidad del reconocido actor, quien se ha pronunciado sobre las imágenes una vez ya han visto la luz.

El actor Luis Lorenzo a las puertas de un juzgado. (Foto: Gtres)

«Es una cosa que he hecho de forma temporal y no voy a continuar. De hecho, ya no sigo. Lo hice temporalmente por una sustitución pero ya no continúo. Pero vamos, que ahora puedo estar en eso, que si sale en otra cosa, pues en otra cosa, o si salen cosas de actor, haré cosas de actor. Lo que he hecho es buscarme la vida, porque el juzgado sigue teniendo retenida una cantidad muy importante de mi dinero y hasta que no se solucione tengo que seguir adelante. Simplemente lo he hecho por sobrevivir», ha asegurado Lorenzo, que no ha querido ahondar en más detalles acerca de su vida actual lejos de la pequeña pantalla.

El nombre de Luis Lorenzo volvió a la palestra mediática en mayo de 2022 debido a un complicado caso judicial relacionado con la muerte de la tía de su mujer. El actor y su pareja, Arancha Suárez Palomino, fueron investigados por la muerte de María Isabel Suárez, tía de Arancha, ocurrida en julio de 2021. Inicialmente, se les acusó de homicidio tras una autopsia que indicaba posibles indicios de envenenamiento. Sin embargo, informes forenses posteriores no confirmaron esta causa de muerte. Actualmente, la Fiscalía solicita seis años de prisión para ambos por delitos contra la integridad moral y administración desleal, alegando que aislaron e incomunicaron a la anciana para controlar su patrimonio. Este proceso judicial ha afectado significativamente la vida personal y profesional de Lorenzo, llevándolo a buscar nuevas formas de sustento.

Luis Lorenzo en el interior de un vehículo. (Foto: Telecinco)

Repasamos la vida profesional de Luis Lorenzo

Luis Lorenzo inició su trayectoria profesional como actor en la década de los noventa, destacándose inicialmente por su participación en populares programas de televisión como ¡Hola Rafaella!, junto a Raffaella Carrà o Esto es un espectáculo, con Bárbara Rey, donde demostró su talento como presentador y humorista. A partir de ahí, comenzó a labrarse un nombre en el mundo de la interpretación, apareciendo en exitosas series españolas como Hospital Central, Médico de familia, El comisario y La que se avecina, entre otras, donde interpretó papeles que le permitieron consolidarse como un rostro conocido de la pequeña pantalla.

Aunque no alcanzó el estrellato absoluto, su carrera estuvo marcada por una presencia constante en la televisión, lo que le permitió ganar reconocimiento entre el público español. Su versatilidad como actor le llevó a interpretar tanto roles dramáticos como cómicos. Sin embargo, en los últimos años, su carrera profesional quedó eclipsada por su implicación en el polémico caso judicial relacionado con la muerte ya antes citada.