Hace tan solo unos días, una trágica noticia sorprendió al mundo entero. El conocido actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino, pasaron a disposición judicial a consecuencia de un presunto vínculo con el asesinato de una anciana en la capital. La fallecida era la tía de la acusada, que se había trasladado temporalmente al domicilio de la pareja, sin llegar a imaginar que tendría un fatídico final con una serie de sustancias tóxicas altamente concentradas en su cuerpo.

Con el paso de los días se han ido conociendo más detalles sobre el caso, como que los protagonistas han quedado en libertad provisional con cargos. El fiscal encargado del asunto optó por no solicitar de manera formal la prisión provisional para la pareja, pese a estar acusados por un grave delito de asesinato. Ahora, a esperas de que la Justicia dictamine si son culpables o no del crimen que se les señala, Arancha Palomino ha entrado en videollamada en El programa de Ana Rosa para defenderse públicamente.

“Yo sí puedo acreditar todos los cuidados médicos que ha tenido mi tía y asegurar desde aquí que a mi tía se le ha envenenado, que no se le ha suministrado ningún tipo de sustancia más allá de los tratamientos médicos pautados”, ha comenzado relatando. Aunque el matrimonio es el principal sospechoso de la muerte de Isabel Suárez, tía de la entrevistada, esta ha vuelto a defender públicamente su inocencia: “Estoy aquí porque no tengo nada que ocultar. Tanto a mi marido como a mí se nos ha condenado mediáticamente y creo que es importante aportar una serie de datos que creo que van a dar un giro completamente a la historia”.

Tal y como ella misma ha relatado en el espacio televisivo, es la primera interesada “en llegar al fondo de la cuestión”, por lo que está colaborando junto a su marido con la Justicia para “aportar todas las pruebas que sean necesarias”. Sin embargo, tal ha sido el linchamiento mediático, que ni ella ni su pareja están pasando por un buen momento. “Estoy todo lo bien que se puede estar cuando tienes la conciencia absolutamente tranquila. Eres inocente y, lamentablemente, te ves envuelto en estas circunstancias”, ha comunicado con gesto serio. Y es que, tras el revuelo mediático que les ha colocado en el ojo del huracán, Arancha ha manifestado no poder más con la situación: “Mi intervención en este programa es porque hay un punto en el que ya no puedo seguir escuchando más mentiras y necesito decir la verdad”.

Aunque Patricia Pardo ha detallado a la entrevistada los resultados de la autopsia de su tía, asegurando que la conclusión de la muerte es de teología homicida, Palomino se ha mantenido firme en su versión: “Ni mi marido ni yo estamos acusados por la muerte de mi tía, simplemente estamos siendo investigados. A mí no se me ha notificado ningún tipo de auto ni de acusación por envenenamiento”. La autopsia esclarece la presencia de metales pesados en el cuerpo de la fallecida, no obstante, la acusada ha intentado defenderse públicamente de nuevo: “Puedo asegurar que en mi casa no había cadmio. Soy la primera interesada en averiguar por qué motivo han aparecido estos niveles de cadmio en la autopsia”. Y es que, pese a todo, Arancha Palomino ha adelantado que la investigación del caso sigue adelante, confesando haber varias teorías sobre el motivo de la existencia de metales pesados en el cuerpo de su tía. “Lo que sí puedo adelantar es que los investigadores y los científicos que están trabajando en ello ya manejan varias teorías que se acreditarán una vez se lleguen a las conclusiones. Me parece prematuro que sea yo, que no soy una experta, facilitar estas teorías que ya se están manejando y que ya están encontrando una explicación que puede atribuir el motivo, que nada tiene que ver ni con mi marido, ni con una administración o ingesta inducida de ese material”, ha sentenciado. Además, la entrevistada ha querido lanzar un dardo envenado a su familia, defendiéndose del dinero en metálico encontrado en su casa: “Los familiares de Asturias me llaman asesina porque todos ellos querían el dinero y no soportaban que mi tía tuviera buena relación conmigo”.