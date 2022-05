Carmen Lomana se encuentra en el ojo del huracán después de que se conociera que Luis Lorenzo estaba obsesionado con conocerla. El actor se encuentra en libertad con cargos después de que se haya conocido la noticia del presunto asesinato de la tía de su mujer, Arancha Palomino. El matrimonio declaraba a finales de la pasada semana ante la jueza, que ordenaba la retirada de sus pasaportes, así como la obligación de acudir semanalmente a firmar en el juzgado, a la espera del juicio.

A la salida del tribunal, tanto el intérprete como su esposa se han mostrado tranquilos. A pesar de que no han querido entrar en demasiados detalles sobre la situación, ambos han dicho que están tranquilos y que confían en la Justicia. De la misma manera, han asegurado que son inocentes.

Ante esta situación, Carmen Lomana no ha dudado en pronunciarse. La socialité acaba de regresar de Málaga y ha atendido amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres. “He estado trabajando, haciendo una acción para Instagram, todo muy bien”, ha dicho.

Sobre el tema de Luis Lorenzo, Lomana se ha mostrado muy sorprendida: “Me enteré cuando me iba el viernes en el AVE. Hay gente para todo, de verdad”, ha dicho. La socialité se ha mostrado muy tranquila:” Desde luego conmigo lo iba a tener claro. Ni agua”, ha sentenciado.

Carmen Lomana ha declarado que nunca ha llegado a conocer al actor: “Le conozco igual que tú cuando he visto su cara de series y todo esto. Pero no es una persona conocida ni de mi ambiente ni de mi mundo. No sé, es una cosa muy rara”, ha dicho. La socialité se ha mostrado muy sorprendida por lo que se ha publicado sobre él y ha asegurado que “es muy triste”. No obstante, a ella no le preocupa el tema: “A mí nada, no me inquieta nada, porque pienso que cuando estás expuesto, pues también te puede ver gente muy rara”, ha asegurado.

Carmen mantiene que no es consciente de si alguna persona se acerca a ella por interés, aunque es algo que suele pasar: “Eso no lo sabes nunca. A mí continuamente en fiestas, en sitios me dicen: tengo un amigo que te quiere conocer y tengo un amigo que es súper fan, pues que bien dan las gracias y adiós”, ha recalcado.

Aunque no tiene miedo ni está preocupada, sí que le parece llamativa la forma de actuar de Luis Lorenzo: “Me ha sorprendido mucho que alguien pueda planear algo así con una pobre señora y cargársela de esa manera tan vil y tan cruel. La trataban muy mal por lo que he leído. Así que vaya elemento. Y tanto él como su novia. Pero bueno, a mí no me afecta, me da igual”, ha comentado. “Si era un hombre tan ambicioso pensaría me lo voy a pasar muy bien con ella, voy a entrar en unos mundos que a lo mejor no he entrado. Bueno, pero no creo. Yo los veo venir”, ha asegurado.