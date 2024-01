Localizan a Mónica Cervera en Marbella y sus declaraciones dejan a todos sin palabras

Hace unas semanas salió a la luz una información que dejó sin palabras a los seguidores de ‘La que se avecina’. Una conocida revista confirmó que la actriz Mónica Cervera, quien en su momento tuvo mucho peso dentro de la serie, ha acabado pernoctando en un banco. Le han echado de casa y se ha instalado en Marbella, su ciudad natal y donde viven sus padres, pero por motivos que se desconocen ha rechazado pedir ayuda a su familia. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Mónica ha conocido el lado bueno de la fama, pero ahora se niega a retomar su trayectoria artística.

Son muchos los rostros conocidos que se han visto en una situación parecida. Hay actores, cantantes y concursantes de realities que llegan a lo más alto y de un momento a otro terminan desapareciendo de los medios de comunicación. ¿El motivo? La televisión es muy exigente y cada vez reclama unas cosas distintas, por eso hay que tener tanto cuidado a la hora de tomar unas decisiones u otras. El caso de Mónica Cervera tiene una particularidad: hasta hace muy poco estaba trabajando en ‘La que se avecina’, entonces ¿qué ha pasado?

Mónica ha hablado con un grupo de reporteros que trabajan en el programa ‘Fiesta’, un espacio que conduce Emma García los fines de semana en Telecinco. Ha atendido amablemente a los periodistas, pero ha solicitado que le dejen vivir tranquila, pues no tiene ninguna intención de dar explicaciones. Es consciente del interés que ha generado su noticia, aunque insiste en que seguirá viviendo en las calles de Marbella, a pesar del dinero que le han ofrecido por romper su silencio de forma pública.

Las impactantes declaraciones de Mónica Cervera

Lo cierto es que Mónica Cervera ha hablado con la prensa, a pesar de que no ha consentido que estas palabras sean retransmitidas en ningún programa de televisión. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no va a desvelar el motivo por el que se niega a vivir con sus padres, a pesar de que ellos tienen una casa en la ciudad. Ha optado por instalarse en un banco y por pasear con una mochila donde guarda sus pocas pertenencias. Atrás quedaron los años dorados que le convirtieron en una estrella de cine, aunque no echa de menos su antigua vida.

En su momento estuvo nominada a un Goya y ahora ha sido grabada durmiendo a plena luz del día, lavándose los dientes en una fuente pública y paseando en una situación que no ha dejado indiferente a nadie. El programa ‘Fiesta’ ha dado con su paradero. «La hemos visto aseada», aseguran desde el citado medio de comunicación. Telecinco se ha encargado de transmitir cuál es la voluntad de Mónica: continuar con su nuevo presente, sin intención de volver al mundo del espectáculo.

«Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca», ha respondido cuando le han preguntado por su pasado mediático. El reportero de Emma García ha recalcado que Mónica «está bastante entera, pero no ha querido entrar en directo con nosotros. Sí hemos tenido una conversación privada, una pequeña charla». De esta conversación solamente ha quedado claro una cosa: Mónica no quieres sacar partido de la triste situación que está atravesando.

La cita más importante de Mónica Cervera

Mónica Cervera quiere ser una persona anónima y en estos momentos considera que lo único importante es llegar bien a la cita que tiene con su asistente social. El objetivo es encontrar una vivienda digna y empezar a generar ingresos para poder abandonar el banco donde se ha instalado. Por sus planes no pasa regresar al domicilio familiar y tampoco quiere trabajar de actriz, aunque en este sentido no ha dado explicaciones exactas. Lo único que ha hecho ha sido recalcar que se encuentra «bien» y que no necesita ayuda de nadie.

«Se ponía un poco nerviosa cuando le preguntábamos si le gustaría volver a estar en algún proyecto televisivo o en el cine», ha recalcado el periodista de Telecinco. Esta fuente, que es uno de los pocos profesionales que ha podido hablar con ella en persona, ha insistido en que Mónica considera que la televisión «forma parte ya de su pasado». Por eso descarta regresar a ‘La que se avecina’ y lo único que quiere es reunirse con asuntos sociales «para iniciar esa nueva vida que está deseando comenzar».

La noticia generó una gran expectación y no tardó en convertirse en el tema más comentado. De un momento a otro el público se dio cuenta de que la actriz tenía problemas y lo que más ha impactado es que no quiere que sus padres le ayuden. No se sabe exactamente si tiene relación con ellos, pues cuando escucha hablar del tema se pone «nerviosa» e insiste en que no tiene obligación de aclarar nada, pues hace un tiempo la industria del espectáculo le dio la espalda y ella decidió que lo mejor para su futuro era olvidarse de su pasado como artista.