Está irreconocible. La famosa de Telecinco que ha cambiado radicalmente su cara

Un rostro muy conocido de Telecinco ha dado una entrevista para explicar cómo es el cambio que ha experimentado en las últimas semanas. Según cuenta, llevaba un tiempo sintiéndose mal y decidió pasar a la acción y ponerse en manos de un buen cirujano. Estamos hablando de Marlene Mourreau. La modelo y presentadora francesa triunfó en España gracias a su participación en ‘Supervivientes’. Durante unos años fue un rostro muy conocido en nuestro país, pero ahora está en un segundo plano y su última aparición ha generado un gran revuelo. Marlene está irreconocible después de pasar por quirófano y sus fans se han quedado sin palabras.

La vida de la artista ha cambiado mucho desde que abandonó los platós de televisión, pero todavía sigue trabajando gracias a su imagen pública. Trabaja con varias marcas y quiere estar perfecta para llamar la atención de las empresas más importantes, por eso es tan presumida y cuida tanto su aspecto físico. Marlene Mourreau también se dedica a las redes sociales, en concreto tiene un perfil en OnlyFans, una plataforma de contenido para adultos. Genera mucho contenido gracias al fotógrafo erótico Javi Nuño, con quien mantiene una relación sentimental estable.

Marlene Mourreau cambia radicalmente

Uno de los secretos de Marlene Mourreau para llegar a lo más alto es ir con la verdad por delante y por ese motivo tiene tan buena reputación entre la audiencia. No le tiembla el pulso a la hora de enfrentarse a sus enemigos y también es muy sincera cuando habla de su vida privada. En su última intervención ha reconocido que no se sentía cómoda con su aspecto y por eso recurrió a los especialistas. Se ha sometido a una operación completa y su cara ha dado un cambio radical.

«Feliz Halloween, ya estoy preparada. Un cambio radical de cuello, el óvalo de la cara y los párpados. A ver si me han quitad por lo menos diez años», ha comentado al respecto. Después ha intervenido en ‘Socialité’ para explicar en qué ha consistido su transformación. Eso sí, todavía no puede mostrar los resultados completos porque debe estar vendada durante unas semanas para proteger sus cicatrices. «Me he operado la cara entera y ahora parezco una momia», explica.

La fuente de ingresos de Marlene

Muchos quieren saber cómo consigue Marlene Mourreau tanto dinero para llevar un ritmo de vida tan elevado. Tiene 54 años y ha trabajado en proyectos importantes durante una época en la que la televisión generaba ingresos muy elevados. Sin embargo, el gran mérito de la vedette es que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y ahora colabora con OnlyFans. «A veces puede ser 5.000 euros, o puede subir a 15.000. Yo no lo llevo todos los días como hacen algunas, pero 5.000 euros al mes, mínimo».

Los detales de su operación

Marlene Mourreau se ha sometido a una operación completa para cambiar: sus párpados, el óvalo facial y la zona del cuello. La artista ha compartido parte del proceso con sus seguidores e insiste en que quiere estar perfecta porque continúa viviendo de su imagen pública. A pesar de que ya no tiene tanta presencia como antes, sigue disfrutando de un ejército de seguidores que están pendientes de todos sus movimientos.