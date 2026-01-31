Ésta es la frase en español que Chris Hemsworth ha aprendido de su suegro: es lo único que sabe decir

Chris Hemsworth ha regresado a la televisión en un registro muy distinto al habitual, combinando la promoción de su nuevo trabajo cinematográfico con confesiones personales poco frecuentes en una estrella de su dimensión. Tras la visita de Miguel Ángel Revilla, que había marcado el tono político de la semana, El Hormiguero dio un giro completo para recibir al actor australiano, que acudió al programa para presentar Ruta de Escape, su próxima película de acción, que llegará a los cines el próximo 13 de febrero.

La entrevista dejó varios titulares y mostró a un Hemsworth cercano, consciente de su posición y dispuesto a hablar tanto de cine como de su faceta personal. En OKDIARIO hemos recogido todo lo que ha contado y destacamos una cosa que tiene que ver con el padre de Elsa Pataky.

La única frase que sabe decir Hemsworth

Nada más comenzar la conversación con Pablo Motos, Chris Hemsworth sorprendió al público al demostrar que, pese a llevar años vinculado a España a través de su matrimonio con Elsa Pataky, su dominio del idioma sigue siendo limitado. Sin embargo, sí ha incorporado una expresión muy concreta a su vocabulario: «Me cago en la leche». Según explicó entre risas, es la única frase en español que sabe decir y la ha aprendido escuchando a su suegro, que la utiliza con frecuencia en su vida cotidiana. «Mi suegro lo dice mucho, se me va pegando. Es lo único en español que sé decir», reconoció el actor.

El comentario, lejos de quedarse en lo anecdótico, sirvió como punto de partida para mostrar una faceta más doméstica de una figura habitualmente asociada a grandes producciones de Hollywood. Hemsworth no ocultó su cercanía con la familia de su mujer ni su implicación en un entorno cultural distinto al suyo, aunque asumió con humor que el aprendizaje del idioma sigue siendo una asignatura pendiente.

El nuevo proyecto de Chris Hemsworth

El núcleo de su visita a El Hormiguero estuvo centrado en Ruta de Escape, el nuevo largometraje que protagoniza y que definió como una película de acción con claras referencias al cine de los años setenta y ochenta. Según explicó, se trata de un proyecto que bebe de aquellas historias clásicas que marcaron a toda una generación, pero que incorpora una mirada contemporánea tanto en lo visual como en el desarrollo de los personajes.

Hemsworth interpreta a un ladrón de joyas que se mueve por las calles más duras de Los Ángeles, un entorno que definió como «las malas calles» de la ciudad. No obstante, subrayó que no se trata de un personaje plano ni de una simple sucesión de escenas espectaculares. A su juicio, el gran valor del filme reside en su carga emocional y en un guion que calificó como uno de los mejores que ha leído en los últimos años. Para el actor, la película logra un equilibrio poco habitual entre la acción pura y la profundidad narrativa, evocando el espíritu de los clásicos sin renunciar a una sensibilidad actual.

Para construir el personaje, Hemsworth se documentó hablando con ladrones de joyas reales, una experiencia que le permitió dar forma a una figura compleja, inspirada en varias personas distintas. Según relató, muchas de esas historias compartían un origen marcado por la violencia, el abandono y una infancia difícil, elementos que acababan derivando en lo que él describió como una «estabilidad delictiva», una rutina que se convierte en la única forma de vida conocida por el personaje.

Un rodaje complicado

Otro de los aspectos que destacó del rodaje fue el enfoque realista de las escenas de acción. El actor explicó que gran parte de las secuencias de conducción fueron realizadas por él mismo en las calles de Los Ángeles, sin recurrir en exceso a dobles o efectos digitales. Para Hemsworth, la diferencia es evidente tanto para el intérprete como para el espectador. «Cuando se hace en la vida real es muchísimo mejor y es lo que da esa sensación de energía que se nota en pantalla», afirmó, convencido de que la intensidad auténtica se refleja incluso en los gestos más mínimos.

El rodaje contó con varios coches de lujo que jugaron un papel importante en la película, entre ellos un Cadillac y un Mustang clásico que despertó especial admiración en el actor. Hemsworth confesó que le habría gustado quedarse con alguno de ellos, especialmente con el Mustang antiguo, aunque admite que no le permitieron conservar ninguno tras finalizar el rodaje.

¿Regresará al universo Marvel?

El protagonista de nuestra noticia no ha eludido su futuro en el universo cinematográfico de Marvel. Hemsworth ha confirmado su regreso como Thor en Avengers Doomsday, aunque ha evitado adelantar detalles sobre la trama. Sí reconoció, no obstante, que cada vez que vuelve a interpretar al personaje tiene la sensación de que será la última vez y de que ya no es posible superarse, una percepción que, según él, el equipo creativo consigue desmentir en cada nueva entrega. Aseguró que la próxima película ofrecerá exactamente lo que los fans esperan de la saga.