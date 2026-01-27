Chris Hemsworth y su vida lejos de Hollywood: la decisión que lo cambió todo

Esta noche, El Hormiguero recibe a una de las grandes estrellas del cine internacional: Chris Hemsworth. El actor australiano vuelve al plató de Pablo Motos en un momento clave de su carrera, coincidiendo con la promoción de Ruta de Escape, su nueva película, que llegará a los cines el próximo 13 de febrero. Convertido desde hace años en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, Hemsworth se sentará de nuevo frente a las cámaras españolas para repasar su trayectoria, su presente profesional y la filosofía de vida que ha ido construyendo lejos del ruido de la industria.

Nacido en Melbourne en 1983 y criado en distintas zonas del norte de Australia, Chris Hemsworth comenzó su carrera en la televisión de su país a principios de los años 2000. Sus primeros pasos como actor los dio en series locales, hasta que su participación en Home and Away le abrió las puertas de la fama nacional. Ese primer éxito fue el trampolín que le llevó a mudarse a Estados Unidos, donde empezó a competir por papeles en una industria mucho más exigente.

Chris Hemsworth en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

El gran punto de inflexión llegó con Star Trek (2009), pero fue poco después cuando su nombre quedó grabado en la historia del cine comercial al convertirse en Thor, el Dios del Trueno del Universo Cinematográfico de Marvel. Desde entonces, Hemsworth ha participado en algunas de las franquicias más exitosas de las últimas décadas, acumulando títulos como Thor, The Avengers, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame o Thor: Love and Thunder. Su filmografía supera los 12.000 millones de dólares en recaudación y le ha situado de forma recurrente en las listas de actores mejor pagados del mundo.

Más allá del superhéroe nórdico, Hemsworth ha demostrado una notable versatilidad. Ha transitado por la comedia, el cine de acción y el thriller, con títulos como Men in Black: International, Ghostbusters, 12 Strong o la saga Extraction, donde ha reforzado su imagen como estrella del cine físico y de alto impacto. Ahora, con Ruta de Escape, se adentra en un thriller elegante en el que interpreta a un ladrón especializado en atracos de alto riesgo, un papel que le permite explorar nuevos matices lejos de los universos superheroicos.

Pero si algo ha marcado la evolución de Chris Hemsworth en los últimos años es su manera de entender el éxito y la fama. Casado desde 2010 con la actriz española Elsa Pataky, con quien tiene tres hijos, el actor decidió hace más de una década alejarse de Hollywood y fijar su residencia en Australia. Allí, en Byron Bay, la familia ha construido una vida centrada en la naturaleza, el deporte al aire libre y la protección de la intimidad de sus hijos, una decisión que Hemsworth ha defendido como clave para mantener el equilibrio personal. Ese cambio de prioridades se intensificó tras conocer su predisposición genética a desarrollar Alzheimer, una revelación que compartió públicamente y que le llevó a replantearse su ritmo de trabajo y su relación con el cuerpo y la mente.

Desde entonces, el actor ha apostado por una rutina más consciente, prestando especial atención al descanso, la salud mental y el tiempo en familia, sin renunciar a los grandes proyectos, pero eligiéndolos con mayor criterio. En su visita a El Hormiguero, Hemsworth hablará de todo ello: de su evolución como actor, de los retos físicos y emocionales de sus personajes, del rodaje de Ruta de Escape y de cómo gestiona una carrera global sin perder el contacto con lo esencial. También habrá espacio para el humor, las anécdotas de rodaje y su conocida relación con España, el país de su mujer, aunque, como ya es habitual, concederá la entrevista en inglés.