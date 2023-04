Esta famosa presentadora de Antena 3 se niega a ir a Pasapalabra: el motivo

Roberto Leal es uno de los magos más destacados de la pequeña pantalla. Sin duda el rostro más representativo de Antena 3. Es capaz de hacer magia y atrapar a la audiencia durante horas, por eso cada vez tiene más repercusión dentro de la cadena. ‘Pasapalabra’ se ha convertido en un activo fundamental para el grupo Atresmedia. Todo famoso que se precie ha pasado por el concurso y ha formado parte del equipo azul o del equipo naranja. Todos menos alguien, pero antes de desvelar su identidad tenemos que poner en contexto esta noticia.

‘Pasapalabra’ es un programa seguido por todos los públicos. Ha conseguido entrar en casa de millones de españoles. Registra unos datos de audiencia estupendos. En un principio el programa era de Telecinco, pero hace unos años se cambió a la competencia. Primeramente hubo cierto temor, pero Antena 3 ha hecho una buena gestión y los espectadores no han notado el cambio. Todo lo contrario. Los datos han mejorado y Roberto Leal ha conseguido superar a Christian Gálvez. Muchos famosos están deseando recibir la invitación de ‘Pasapalabra’, menos alguien muy conocido en la cadena.

La presentadora que siempre rechaza ‘Pasapalabra’

El concurso de Roberto Leal aterrizó en Antena 3 en 2020. Poco a poco se ha convertido en uno de los productos más rentables de la cadena. Muchos famosos importantes, como por ejemplo Almudena Cid o Bárbara Rey, han participado en el juego. Los responsables del programa se han puesto en contacto varias veces con Susanna Griso, pero ella se niega y ya se sabe el motivo. La presentadora no quiere participar y recientemente ha explicado por qué. El motivo es muy divertido.

El motivo por el que Susanna Griso no quiere concursar

Susanna Griso ha hablado abiertamente del tema y ha dejado claro que es una gran seguidora del programa. Lo único que pasa es que hay una prueba que no le genera confianza: la musical. Con el resto sí se atreve porque es una mujer muy leída y tiene mucho que aportar, pero le da pudor cantar delante del público. ¿Tú sabes que Susanna Griso no va a ‘Pasapalabra’ por la prueba musical?”, le preguntó el colaborador Diego Revuelta a la presentadora Eva González. “Pero, ¿qué dices? Si es la más divertida”, respondió la ex de Cayetano Rivera.

Susanna participó en la conversación y justificó su actitud. “Es verdad, pero es que me cuesta. Con las otras pruebas me atrevo más”, comentó sobre la prueba musical. La periodista lleva muchos años trabajando delante de las cámaras y es una experta en entretener al público, pero todavía sigue siendo bastante tímida. En el plató de ‘Espejo Público’ se desenvuelve con soltura, aunque en el resto de espacios sigue siendo prudente.

Roberto Leal no necesita a nadie

El presentador de ‘Pasapalabra’ consigue ser líder de audiencia prácticamente todas las tardes. Es decir, no necesita a ningún invitado para triunfar. Todo suma, pero de entrada él solo se basta. Sin embargo, es muy humilde y siempre deja claro que está muy agradecido con el programa. Gracias a este espacio ha ampliado sus conocimientos. “No sabéis lo contento que estoy. Hay cosas que han cambiado en mí y que quizá yo no me doy cuenta, como que ahora me dedico en mis ratos libres a la lexicología”, dijo en una entrevista.