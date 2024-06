Esta famosa actriz española confiesa el momento más duro que ha vivido: «Estoy viva de milagro»

Isabel Ordaz, una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país, ha sorprendido a todos con una revelación impactante sobre su salud. Ha escrito un libro titulado ‘La vida en otra parte’ y durante una de las entrevistas de promoción ha desvelado que en su momento luchó contra un cáncer de colon. «Estoy viva de milagro», afirma. Su testimonio puede ayudar a mucha gente, así que lo desgranaremos punto por punto en la siguiente noticia.

La confesión de Isabel ha dejado a muchos de sus seguidores y compañeros de profesión conmocionados, pero también ha generado un gran respeto y admiración por su valentía a la hora de tratar un tema tan delicado.

La intérprete conquistó el corazón de los espectadores gracias a series como ‘Aquí no hay quien vive’ o ‘La que se avecina’. Según ha contado en una de sus últimas intervenciones, su papel en ambos proyectos le ha ayudado a crecer como persona, por eso es capaz de enfrentarse a cualquier golpe. «Ese fue un personaje especial, al que aporté muchos matices. Lo recuerdo como un trabajo bonito y aprendí mucho aquella creación», responde cuando le preguntan por ‘La Hierbas’.

Isabel Ordaz abre su corazón

En su nuevo libro, Isabel Ordaz ha decidido abrir una parte muy íntima de su vida que había mantenido en secreto. La actriz cuenta con detalle su experiencia al enfrentar un cáncer de colon, una enfermedad que cambió por completo su perspectiva de la vida. «No sé hasta qué punto era una necesidad de compartir», confiesa, pero lo cierto es que su relato ha tocado a muchos y ha servido de inspiración para aquellos que están pasando por situaciones similares.

Isabel relata cómo vivió en secreto su lucha contra el cáncer, una enfermedad que la dejó «secuestrada, anonadada». La actriz necesitó recurrir a las metáforas para crear una realidad alternativa que la ayudara a sobrellevar el lenguaje duro y seco del cáncer. «El cáncer suele dejarte, en el mejor de los casos, varios años entretenida, confusa, anonadada. Desde esa perspectiva, haces un repaso de ti mismo», comenta.

Durante su estancia en el hospital, Isabel Ordaz descubrió la importancia del apoyo y el cariño de sus amigos, familiares y del personal médico. «Empiezas a ser una persona muy dependiente del cariño de los amigos, del cuidado de la gente, de la amabilidad de los enfermeros o de las enfermeras e incluso de los propios especialistas», explica. Este entorno de cuidado y afecto se convirtió en un pilar fundamental para su recuperación, en un momento en que su futuro era incierto y todo a su alrededor parecía alterarse.

Isabel Ordaz hace una reflexión importante

Isabel también ha descrito cómo la enfermedad transforma la percepción de la vida. «Tu futuro empieza a ser inestable o incierto. Todo se altera, todo adquiere otra dimensión. Te quedas como perpleja. Ni siquiera podía llorar (…). De repente eres un número, interesan los informes clínicos, tu metabolismo o cómo responden tus leucocitos», confiesa en ‘Vanitatis’. Esta experiencia le mostró una realidad en la que los aspectos más humanos y emocionales se ven eclipsados por la frialdad de los procedimientos médicos.

A pesar de los momentos difíciles, Isabel Ordaz se considera afortunada y agradecida por estar viva. Su testimonio es un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que enfrentan el cáncer o cualquier otra enfermedad grave.

Un testimonio que ya he hecho historia

La actriz ha decidido compartir su historia no solo como un acto de catarsis personal, sino también como una forma de ayudar a otros. Su relato puede servir de guía y apoyo para quienes atraviesan por situaciones similares, mostrando que no están solos y que, a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para luchar y seguir adelante. Este testimonio ha hecho historia, sobre todo ha marcado que llevan siguiendo a Isabel desde su incorporación a ‘Aquí no hay quien viva’.

La confesión de Isabel Ordaz sobre su cáncer de colon es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de valorar cada momento. Su valentía al compartir su experiencia y su capacidad para encontrar belleza y significado en medio de la adversidad son un ejemplo para todos. Como figura pública, su historia tiene el poder de sensibilizar y educar, abriendo un espacio de conversación sobre el cáncer y la importancia del apoyo emocional y el cuidado en la recuperación.

Isabel Ordaz ha demostrado una vez más su grandeza, no solo como actriz, también como persona. No obstante, cree que no habría podido salir adelante sin el apoyo de los suyos. Se ha dado cuenta de que su familia y amigos tienen un valor inmenso en su vida.