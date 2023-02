El duro gesto de Jeslín de Ubrique que marcó para siempre el futuro de su hija Andrea Janeiro

La prensa del corazón está revolucionada desde que el secreto de Andrea Janeiro ha quedado al descubierto. La hija de Belén Esteban se ha convertido en noticia por un motivo completamente inesperado. Andrea trabaja de periodista en Estados Unidos y lleva un tiempo viviendo en Los Ángeles. La joven no quiere saber nada de sus mediáticos apellidos y ha empezado una aventura lejos de la fama de sus padres.

Jesulín de Ubrique tuvo un gesto que marcó la vida de su hija, pero Andreíta supo recomponerse y seguir caminando. El torero, tal y como confirmó Belén Esteban hace unos años, se negó a pagar los estudios de Andrea en Reino Unido. La joven quiso marcharse de España cuando cumplió 18 años porque no quería ser un personaje conocido. Tuvo que alejarse de su país para distanciarse del foco mediático y evitar que los reporteros le hicieran fotografías.

Andrea Janeiro y Jesulín de Ubrique se reconcilian

Andrea, según ha contado su madre, nunca le ha guardado rencor a Jesulín, pero siempre ha sido muy consciente de todo. “Qué suerte tienen los padres que no hacen caso a sus hijos y ellos le siguen queriendo”, comentó la princesa del pueblo hace unos días. Belén estaba comentado el caso de Manuel Díaz y aprovechó para lanzar una indirecta que no pasó inadvertida.

Jesulín de Ubrique ha cumplido con el acuerdo judicial que firmó con Belén Esteban cuando dejaron de ser pareja. Le ha estado pasando 1.200 euros al mes hasta que Andreíta ha sido económicamente independiente, pero se ha negado a tener gastos extra. Belén habló con el torero en su momento y le dijo que la joven quería marcharse de España para esquivar a la prensa. Él le dijo que comprendía la situación, pero que no iba a pagar nada más, así que Esteban corrió con todos los gastos.

El día que Belén Esteban habló de Jesulín

Belén siempre se ha caracterizado por ser muy valiente y en 2017 volvió a hacer gala de su coraje. Se presentó en el plató de Sálvame y dio una noticia que generó una gran polémica. “Llevo una semana callada, pero no aguanto más. Jesulín, después de haberme dicho que iba a pagar los estudios a la niña, ahora me ha dicho que no”, comentó muy decepcionada.

La colaboradora puso las cartas encima de la mesa y aseguró que el torero se había desentendido del asunto. Andrea Janeiro necesitaba estudiar en Reino Unido porque en España se sentía muy presionada. Todavía no había cumplido la mayoría de edad y la puerta de su casa ya estaba llena de fotógrafos. Jesulín no se apiadó de la situación. Le dijo a Belén Esteban que los 1.200 euros de la pensión era lo único que iba a pagar. Andreíta pudo ir a una universidad británica gracias a los esfuerzos de su madre.

Jesulín de Ubrique está preparando su respuesta

Andrea Janeiro nunca se ha aprovechado de sus apellidos, ni siquiera ha tenido la tentación de hablar con ningún periodista. Nunca ha colaborado en la crónica social, pero sabe perfectamente cómo funciona el negocio. Sabe que romper su silencio no haría nada más que empeorar las cosas. Por eso se ha limitado a mantenerse al margen de todo.

La situación no tardará en empeorar porque Jesulín está preparando una respuesta que promete ser definitiva. Supuestamente está grabando un documental para contar su verdad. Una verdad que podría ser el fin de Belén Esteban. Hasta el momento ha hablado ella y ahora le toca a él. ¿Podrá justificar lo que le hizo a su hija?