Belén Esteban, entre lágrimas en ‘Sálvame’ al recordar la peor etapa de su vida

El pasado miércoles 22 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de un momento de lo más emotivo protagonizado por Belén Esteban. La de Paracuellos no pudo evitar romper a llorar al recordar todo lo que ha conseguido en estos 11 años desde que su vida cambió para siempre.

Todo comenzó cuando la colaboradora de Sálvame, un día más, tuvo que hacer frente a los comentarios de Alicia Senovilla. Pero el miércoles tuvo que enfrentarse a algo más: unas declaraciones del exmarido de la presentadora de televisión. Éste no tardó en recordar que tanto él como Alicia ayudaron en varias ocasiones a la tertuliana.

Unas palabras que, evidentemente, no sentaron nada bien a la ganadora de Gran Hermano VIP 3. “La única que se salvó de su mal momento hace años se llama Belén Esteban. Con ayuda de su familia y de Óscar, Raúl, Adrián, Carlota y David Valldeperas”, quiso recalcar la colaboradora de Sálvame.

Belén Esteban, de Alicia Senovilla: “A lo mejor hay que preguntar a la gente que trabajaba con ella cómo era como compañera”#yoveosálvamehttps://t.co/C6Mc5LQS1T — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 22, 2023

Jorge Javier Vázquez se quedó sorprendido al no aparecer entre esos nombres. Fue entonces cuando Belén se mostró contundente: “Tú me dijiste que no lo iba a conseguir”. El presentador se mostró disgustado, por lo que su compañera y amiga le hizo saber que estaba de broma. Aprovechando la ocasión, Belén Esteban quiso recordar un momento concreto.

“Esto no lo cuento por respeto a mi madre, que es mayor, pero yo recuerdo el día que me meten en el despacho. Yo entro y estaba fatal, lo reconozco”, comenzó explicando la de Paracuellos. “Raúl y David me dijeron que no podía seguir, pero Jorge me dijo una frase que yo no puedo decir, pero esa reunión a mí me ayudó mucho, lo digo sinceramente”.

. @BelenEstebanM se ha emocionado mucho recordando su pasado y se ha fundido en un cariñoso abrazo con @jjaviervazquez#yoveosálvamehttps://t.co/ZYYIUgIocl — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 22, 2023

Acto seguido, Belén Esteban añadió algo más: “Yo tuve ayuda. Me encantaría hablar del tema, pero no hablo por mi familia, que sé que sufre. Pero quien quiere, puede”. De esta manera, ha hecho saber que “hace once años que no he tenido ni una recaída”. La colaboradora comenzó a emocionarse cuando recordó las palabras de su psicólogo.

“Yo no me veía bien, y mi psicólogo me decía: ‘Cuando te mires al espejo tienes que decir cuánto vales, Belén, qué guapa estas’. Ahora estoy gordita, tengo mucha teta, mucha tripa y mucho culo. Pero soy yo, la que quiero ser. Belén Esteban”, sentenció. Sus compañeros, al ver que había roto a llorar, no dudaron en abrazarla y mostrarle todo su apoyo.