Se filtra el dineral que cobró Belén Esteban al mes durante el confinamiento

Hace unas semanas, Belén Esteban acudió a ‘La Resistencia’, donde habló de multitud de temas con David Broncano, presentador del programa, entre ellos el dineral que cobró al mes durante el confinamiento.

La colaboradora confesó que está en uno de los mejores momentos de su vida porque ‘Los sabores de la Esteban’, la marca fundada por ella misma y que comercializa productos de alimentación como cremas de verduras y patatas fritas, está teniendo un gran éxito.

¿Cuánto dinero en el banco tiene Belén Esteban?

Hay dos preguntas que David Broncano siempre hace a los invitados a su programa: cuánto dinero tienen en el banco y cómo es su vida sexual. Belén Esteban, después de dar algunos rodeos y decir que había ganado «mucho dinero», explicó que ha tenido que pagar a Hacienda la suma de 750.000 euros.

Además, Toño Sanchís, su ex-representante, todavía le debe 400.000 euros. A esto hay que sumar la enorme inversión que ha hecho en ‘Los sabores de la Esteban’. En un principio, la colaboradora no fue demasiado clara con su respuesta: «Tengo un poco menos que Amancio Ortega».

Pero el presentador insistió, y Belén Esteban aclaraba que «es verdad que he ganado mucho dinero, pero he trabajado mucho y he tenido muchos gastos». Finalmente, desveló que tiene entre 40.000 y 100.00 euros. Una cantidad que sorprendió (y mucho) a los espectadores, teniendo en cuenta que personajes como Kiko Rivera aseguraron tener más de un millón de euros en el banco.

Belén Esteban justificó esta cantidad por la gran inversión que ha realizado en ‘Los sabores de la Esteban’: «: «He montado una empresa, tengo camiones, mucha gente trabajando…». Cabe señalar que, según publicó en su momento la revista ‘Lecturas’, la colaboradora ganó 30.000 euros al mes durante el confinamiento mientras estuvo en casa.

Historia y sueldo

Belén Esteban nació el 9 de noviembre de 1973 en Madrid, hija de Francisco y Carmen. Estudió en el Colegio Salvador Dalí del barrio de la Concepción. Fruto de su matrimonio con el torero Jesulín de Ubrique nació su hija, Andrea Janeiro. Fue entonces cuando comenzó su carretera televisiva, participando en diferentes espacios como ‘Sabor a ti’, ‘Crónicas marcianas’ o ‘La Noria’.

Tras pasar por diferentes programas, fichó por ‘Sálvame’ en el año 2009. Actualmente, se calcula que cobra 1.100 euros por programa, lo que se traduce en una buena suma de dinero al mes. A su papel como colaboradora de ‘Sálvame’ hay que sumar sus apariciones en otros programas de la cadena.