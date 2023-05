La dura confesión del presentador más famoso de España que nadie conocía: «soy viudo»

Creemos que conocemos a nuestros famosos, pero estamos muy equivocados. Convivimos muchas horas con ellos. Se cuelan en nuestras casas y en ocasiones son un miembro más de la familia. Pero, ¿quién hay detrás de ellos? En bastantes ocasiones los presentadores o colaboradores interpretan papeles para tener más éxito en televisión. No es el caso del protagonista de nuestra noticia. Él siempre muestra su verdadera cara, pero esconde grandes secretos. Es muy reservado, aunque poco a poco se va abriendo. Gracias a su generosidad sabemos cuál es su verdadero estado: es viudo.

El protagonista del momento

Estamos hablando de Jesús Vázquez, uno de los presentadores más míticos de la pequeña pantalla. Ahora está de plena actualidad porque Telecinco está haciendo cambios y ha vuelto a apostar por él con fuerza. El último programa que presentó, ‘Para toda la vida: The bachelorette’, se emitió en Cuatro y no tuvo mucha repercusión. Precisamente este espacio está relacionado con la noticia que estamos tratando. Sirvió para que Jesús abriera su corazón y compartiera sus verdaderos sentimientos. Fue la primera y única vez que ha hablado de su gran secreto.

El motor del último programa de Jesús Vázquez era el amor. Una joven llamada Sheila tenía la misión de encontrar pareja entre un grupo de jóvenes que competían por conquistarla. Jesús se implicó mucho. En una ocasión se sentó a hablar con la protagonista de ‘The bachelorette’ y le aconsejó que fuera más natural. Él mismo explicó que en muchas ocasiones se disfrazaba para no trasmitir sus emociones, pero creía que no era bueno. “Yo tengo una coraza y no dejo que la gente pase esa coraza”, le dijo el presentador a la modelo. Después se sinceró como nunca antes lo había hecho.

La verdadera situación de Jesús Vázquez

Jesús Vázquez quería que Sheila encontrara el amor de verdad e hizo todo lo que estaba en su mano. Le explicó su experiencia para que abriera los ojos y se diera cuenta de que tenía que perder el miedo. “Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja y se me rompió tanto el corazón que dije ‘yo no me volveré a enamorar nunca más porque no puedo pasar otra vez por este sufrimiento de perder al amor de tu vida’ y mira ahora”, confesó el presentador. Recordemos que lleva muchos años casado y que ha formado una familia muy consolidada.

La protagonsita de ‘The bachelorette’ reconoció que sentía miedo y Vázquez le animó a apostar fuerte. Piensa que en la vida hay que arriesgarse porque algunas recompensas son maravillosas. “Si te sirve de consejo, aunque yo no soy muy de dar consejos, atrévete. Si ves que uno de ellos puede ser, hazlo”, le dijo haciendo alusión a los pretendientes que estaban intentando conquistarla.

¿Quién está casado con el presentador?

Todo el mundo se ha quedado de piedra cuando ha escuchado a Jesús Vázquez. Era una historia completamente desconocida. Lleva desde 2005 casado con Roberto Cortés. Fue de los primeros homosexuales en formalizar su relación en España y luchó mucho para que otros, los que quisieran, pudieran hacer lo mismo. Lo que nadie sabía es que antes de Roberto se enamoró de alguien que después falleció.