La difícil relación de la sobrina de Ana Obregón: Celia no termina de entenderse con el que fue su prometido

La última entrevista que Ana Obregón dio en su revista de cabecera ha situado a su sobrina Celia en el centro de todas las miradas. La actriz y presentadora ha anunciado que su familiar será la encargada de cuidar de Anita Sandra en un futuro. Es su tutora legal y será la madrina en su bautizo. Todo esto ha hecho que Celia, que hasta ahora era un rostro discreto, se convierta en protagonista de la crónica social. Ana ha desvelado que lo ha dejado todo escrito en su testamento para no tener problemas en un futuro. También ha explicado que todo lo relacionado con su nieta está cuidado al detalle.

Ana Obregón ha desvelado que Celia y su hijo Aless Lequio disfrutaban de una estrecha relación, por eso cree que es la persona indicada para hacerse cargo de Anita Sandra. Pero, ¿qué le pasa a la sobrina de Obregón y por qué todo el mundo está hablando de ella? Hace un tiempo anunció su compromiso matrimonial, pero en estos momentos hay mucha tensión en el ambiente. El que fue su prometido se ha convertido en uno de sus grandes rivales mediáticos.

Una boda cancelada

La familia Obregón tenía una cita importante este año. Celia Vega-Penichet, la sobrina preferida de Ana Obregón, anunció su boda con Julio Jiménez-Blanco después de varios años de relación. La hija de Celia García Obregóne Ignacio Vega-Penichet ha cambiado de planes. En mayo salió a la luz que había cancelado su enlace matrimonial y que había roto su romance con el empresario.

Todo esto generó mucho revuelo, pero lo cierto es que los paparazzi guardaron las distancias porque la joven siempre ha sido un rostro bastante discreto. Celia nunca se ha caracterizado por hablar de su vida en las revistas, por eso no se sintió tan presionada al anunciar esta última hora.

Ana Obregón, con la mejor de las intenciones, explicó que su sobrina es la tutora legal de Anita Sandra y este gesto le ha situado en el centro de todas las miradas. Había mucha expectación porque nadie sabía quién iba a ocupar este puesto. La actriz quiere ser sincera para que no haya dudas ni rumores, por eso ha desvelado que ha confiado en su sobrina. El problema es que ahora Celia se ha convertido en protagonista y todos sus secretos están viendo la luz.

Celia no tiene buena relación con su ex

En un primer momento todo parecía estar en orden. Julio Vega-Penichet explicó que su historia con Celia había terminado, pero de mutuo acuerdo. El entorno también se pronunció en este sentido. “La relación se ha roto, aunque de forma amigable. Siguen teniéndose muchísimo cariño. Ha sido una decisión madurada y pensada hasta la extenuación por todo el impacto que por supuesto tiene en sus vidas”. Más adelante la sobrina de Ana García Obregón le dedicó unas bonitas palabras al empresario. Por eso ha sorprendido tanto que ahora un conocido medio haya confirmado que entre ellos hay problemas.

Las pruebas más esperadas

Celia y Julio no se siguen en las redes sociales. El medio JALEOS se ha puesto en contacto con el entorno y alguien ha confirmado que las rupturas no siempre son tan fáciles como parecen. La misma fuente ha asegurado que la expareja se amó de verdad, independientemente de que su amor se acabase. “A veces las rupturas no son fáciles por más buena voluntad que se ponga. Ellos se han querido mucho”.