El detalle de Alejandra Rubio que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores

La familia Campos vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez el protagonismo lo tiene Alejandra Rubio, quien ha sorprendido a sus seguidores con un detalle que no ha pasado desapercibido. Su madre, Terelu Campos, ha dado un paso más en su carrera: a partir de ahora será actriz de teatro y trabajará en una obra que se estrenará en Valladolid. Pero, ¿por qué todo esto ha terminado salpicando a Alejandra? La joven ha declarado que apoya rotundamente a Terelu y sus palabras no le han sentado bien a todo el mundo.

A estas alturas, Terelu Campos ya está preparándose para una de las experiencias más desafiantes de su carrera. La comunicadora ha decidido dar un paso adelante y subirse a los escenarios con un papel en la obra Santa Lola. El estreno está previsto para el 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid y contará con el respaldo de Lara Dibildos, productora de la función. Aunque muchas voces han especulado sobre la influencia de Dibildos en la elección de Terelu, esta última ha querido despejar cualquier duda, asegurando que la decisión no ha sido suya.

En este momento crucial para Terelu, su hija ha jugado un papel fundamental. Ambas han demostrado en múltiples ocasiones la fuerte conexión que las une, y este nuevo reto no ha sido la excepción. La joven ha confesado que fue ella quien motivó a su madre a aceptar el papel y afrontar este nuevo camino profesional. «La he animado mucho para que se lanzara», declaró Alejandra ante los micrófonos de una conocida agencia. Y después recordó: «Yo soy actriz, he estudiado la carrera». Con esto quiso decir que su madre no era ninguna intrusa, simplemente estaba probando suerte en un nuevo sector.

¿Cómo se lleva Alejandra Rubio con su madre?

La relación entre Terelu Campos y Alejandra Rubio ha sido tema de conversación en los últimos tiempos, especialmente después de la supuesta prohibición que la «actriz» habría impuesto a su madre para no compartir imágenes de su hijo Carlo en redes sociales o en el teléfono móvil. A pesar de estos rumores, la complicidad entre ambas sigue intacta y Alejandra no ha dudado en demostrar su admiración por la valentía de Terelu.

En medio de la tormenta, la colaboradora de Vamos a Ver ha aprovechado la ocasión para responder a las críticas que ha recibido a lo largo de los años sobre su formación académica. Con un tono contundente, ha querido dejar claro que cuenta con formación en interpretación y que su camino en el mundo del arte no es fruto de la casualidad.

Alejandra cursó estudios en la escuela de interpretación de Juan Codina, una decisión que tomó tras haber probado en otras disciplinas como el diseño de moda y el derecho. Su abuela, la fallecida María Teresa Campos, siempre le recomendó que apostara por la interpretación, un consejo que finalmente siguió y que culminó con la obtención de su título en 2021.

Problemas para la familia Campos

La incursión de Terelu Campos en la interpretación ha generado un intenso debate en el mundo artístico. Mientras que muchos celebran su valentía al asumir este reto, otros han expresado su escepticismo. Uno de los críticos más severos ha sido el actor Mariano Peña, recordado por su papel de Mauricio Colmenero en la serie Aída. El artista no ha ocultado su desacuerdo con la llegada de Terelu al teatro, afirmando con ironía: «Ya teníamos suficiente con modelos y misses».

Las declaraciones de Mariano han generado una ola de reacciones, pero Alejandra Rubio ha preferido mantener una postura tranquila. Considera que Terelu no ha hecho nada malo al aceptar la propuesta, de hecho hay una parte del público que ha apostado por ella. Dentro de este grupo está la periodista Gema López, copresentadora de Espejo Público. En su programa ha asegurado que Campos se toma todo muy en serio y que no descansará hasta conseguir la perfección.

¿Está enfadada Carmen Borrego?

Con el estreno de Santa Lola y el respaldo incondicional de su hija, Terelu Campos enfrenta uno de los momentos más trascendentales de su carrera. Alejandra Rubio continúa forjando su propia identidad, dejando claro que su preparación en el mundo de la interpretación no es un capricho, sino una decisión firme. Así que solamente falta una cuestión por resolver: ¿Por qué está enfadada Carmen Borrego?

Una teoría muy extendida afirma que Carmen se ha molestado con su hermana porque esta no le comentó que estaba negociando con Lara Dibildos para hacer una obra de teatro. Supuestamente Terelu no quería que se filtrase nada y para evitar riesgos es un tema que solo habló con Alejandra. El futuro dirá si este nuevo camino en el teatro se convierte en una etapa duradera o si será una experiencia puntual. Lo que sí está claro es que, independientemente de las críticas, ambas seguirán apoyándose mutuamente en cada desafío que enfrenten.