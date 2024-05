Desvelan la realidad de Alejandra Rubio y Carmen Borrego: toda la verdad sobre el clan más mediático

Alejandra Rubio ha sido la primera en ver la cara por Carmen Borrego durante la guerra que la colaboradora ha mantenido con su hijo, el discreto José María Almoguera. Este último disfrutaba de cierto anonimato hasta que decidió vender su boda con Paola Olmedo, la esteticista que le robó el corazón y que acabó convirtiéndose en la gran enemiga de la familia Campos. José María trabaja en Telecinco, pero detrás de las cámaras y supuestamente no tiene ninguna intención de convertirse en protagonista de ninguna historia. Sin embargo, dio una entrevista muy dura contra su madre y Alejandra no tuvo más remedio que confesar su opinión.

A pesar de que la hija de Terelu Campos ha tenido ciertas diferencias con Carmen Borrego, fuera de cámaras disfrutan de una unión especial, por eso la joven frenó en seco a José María. «Yo no hablaría así de mi madre en ningún momento, da igual lo que haya pasado. Las cosas de familia se hablan en familia, y yo eso lo he aprendido a las malas», empezó diciendo. Puso en duda la información que publicó su primo y aseguró que Carmen se había portado muy bien con Paola Olmedo. Recordemos que fue la esteticista la que traicionó al clan.

El programa ‘Sálvame’ emitió unas grabaciones de Paola Olmedo burlándose del físico de Carmen, criticando a Alejandra Rubio y poniendo en duda a Terelu Campos. Este suceso marcó un antes y un después. La familia intentó pasar página por el bien de José María, pero Paola se negó a dar marcha atrás y la tensión no tardó en estallar. Lo peor de todo es que Almoguera supuestamente no quiere ser un personaje público. Eso es justo lo que no entiende Alejandra.

Alejandra Rubio se posiciona con Carmen Borrego

Alejandra no admite que José María Almoguera presuma de ser una persona anónima. No es cierto. La única verdad, según su punto de vista, es que ha recurrido a los medios de comunicación cuando ha considerado oportuno, como por ejemplo cuando quiso anunciar que le había declarado la guerra a Carmen Borrego. «Una persona que no quiere ser un personaje público no habla de estas cosas y aunque no quiera lo va a ser», ha comentado Alejandra. Estas palabras sorprendieron mucho, pues demuestran que la joven ha enterrado el hacha de guerra que le enfrentó a Carmen en su momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos)

«Es dinero rápido. Coges, vendes tu vida y te llevas un tanto bastante importante. Yo priorizo bastantes cosas antes que el dinero, para mí la vida no es esto», insistió Rubio. Lo cierto es que la trayectoria de Alejandra es muy distinta a la de José María. Ella trabaja en Telecinco y está muy expuesta, pero nunca ha dado entrevistas profundizando en ciertos aspectos. Considera que hay determinadas cosas que deben quedarse fuera de la tele, por mucho dinero que haya encima de la mesa.

El nuevo ‘Sálvame’ resucita la polémica

Cuando todo parecía haber terminado, el nuevo ‘Sálvame’ ha recordado la guerra que tuvo la familia Campos. Debemos señalar que los creadores del programa que catapultó a lo más alto a Jorge Javier Vázquez han creado un nuevo espacio llamado ‘Ni que fuéramos’. El proyecto puede verse a través de las redes sociales y cada vez tiene más repercusión, entre otras cosas porque sus colaboradores están sacando a la luz información que hasta ahora había permanecido en la sombra. Por ejemplo, Kiko Matamoros asegura que tiene unos audios que dejarían a Alejandra Rubio en una situación muy comprometida.

Hay que tener en cuenta que Alejandra confiaba en Kiko Matamoros. Eran grandes amigos y confidentes, por eso el tertuliano sabe ciertas cosas que forman parte de la intimidad de Rubio. Lo peor es que ha amenazado con hacerlas públicas. Matamoros está muy dolido porque se ha enterado de que la hija de Terelu Campos ha hablado mal de él a sus espaldas. También se ha dado cuenta de que se ha acercado a Makoke, atrevimiento que marcará un antes y un después.

Carmen Borrego y su sobrina, unidas en la adversidad

Carmen Borrego y Alejandra Rubio están unidas por el mismo problema. Las dos están en el punto de mira de ‘Ni que fuéramos’. En general toda la familia Campos está recibiendo ataques por parte del programa, a pesar de que el clan ha estado muy relacionado con La Fábrica de la Tele. Tanto Belén Esteban como Kiko Matamoros consideran que Carmen está actuando desde la soberbia. Recuerdan que es una pieza más dentro de Telecinco y no entienden su comportamiento.

Terelu Campos tuvo oportunidad de estar en el nuevo ‘Sálvame’, pero declinó la propuesta porque supuestamente ha recibido una contraoferta por parte de Mediaset. Lydia Lozano ha confirmado esta información. No podemos olvidar que la comunicadora está ejerciendo de tertuliana en TVE, su primera casa profesional. Sin embargo, en Telecinco no se han olvidado de ella y la habrían hecho llegar un proyecto que puede cambiarlo todo. Solamente hace falta esperar un tiempo.