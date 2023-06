La desternillante historia de Ana Milán y la muerte de su abuela

A Ana Milán le ha costado convencer al público. Muchos pensaban que lo que estaba contando no era verdad, que simplemente lo hacía para hacer reír, pero no. Pasó justo lo que ha narrado. Se ha sentado en el plató de ‘Late Xou’, el programa que presenta el periodista Marc Giró. Como no podía ser de otra forma, Ana se ha convertido en protagonista indiscutible de la crónica social después de lo que ha pasado. Ha explicado lo que le sucedió cuando murió su abuela, con quien no tenía una relación especialmente cariñosa.

Ana Milán ha conseguido algo bastante curioso. Es una estrella, pero se sabe muy poco sobre su vida privada. Es cierto que ha ocupado algunas portadas por cuestiones sentimentales, pero por norma general los reporteros respetan bastante los límites que ha trazado. Por eso puede permitirse hablar sin pudor de ciertos asuntos. Ha creado una conexión mágica con sus seguidores. Sus historias han inspirado a una serie de televisión que lleva su nombre. No hay ninguna duda. Ana es toda una artista.

Ana Milán destapa el secreto familiar

Ana ha explicado lo que le pasó cuando murió su abuela. Estaba de viaje y no tardó en coger un avión para reunirse con su familia. Nunca se hubiera esperado lo que encontró al llegar. “Mi abuela y yo nos llevábamos fatal. A matar, a matar, a matar. De pequeña me llamaba ‘perra’ por el pasillo”, empieza diciendo con el sentido del humor que le caracteriza. Marc Giró sabía que la actriz estaba a punto de contar una gran historia, así que no le ha interrumpido y le ha dejado hablar con tranquilidad.

“Entonces se muere mi abuela y mi hermana me avisa. Cuando llego al aeropuerto la veo descojonada. Ella se llevaba muy bien con mi abuela y la quería mucho, pero es que no la encontraban. Perdieron a la abuela”, explica la actriz. Las redes sociales ya convertido esta anécdota en viral. Ana no ha podido evitar reírse mientras recordaba lo que le pasó a su abuela.

El público se rinde ante la actriz

Ana Milán ha explicado que cuando su madre y su hermana se asomaron al ataúd pensaron lo mismo. “Se miraron y mi hermana dijo que esa no era su abuela”, explica en ‘Late Xou’. Los seguidores de la actriz han aplaudido su sinceridad. Sobre todo no ha maquillado la verdad para hacer la historia más creíble. Ha reconocido que no se llevaba bien con su familiar y ha contado justo lo que pasó, ni más ni menos. ¿Cuál es el secreto de Ana? Todo lo que hace se convierte en tendencia y es una de las actrices más queridas del país.

La magia de Ana Milán

Ana ganó mucha popularidad en la pandemia ocasionada por el coronavirus. Empezó a contar anécdotas de su vida y descubrió que el público estaba completamente enganchado. Tuvo tanto éxito que los responsables de una conocida plataforma le ofrecieron grabar una serie basada en estas historias. Ella sería la protagonista. Aceptó y este proyecto ha brillado. No podía suceder lo contrario.