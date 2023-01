Destapan quiénes son los 5 famosos más odiados por los españoles

Los españoles tienen preferencias sobre quiénes son los famosos más odiados, esos que no quieren ver ni en pintura. Hay algunos que se han ganado a pulso su fama, algunas declaraciones fuera de lugar o una pareja que no cae bien a su público, pero otros son grandes misterios. El carácter o el aspecto, alguna publicación viral que hace que se le quiera más o menos. En esencia estos son los 5 famosos más odiados por los españoles, nombres propios que quizás ames o te caigan bien, pero a la mayoría no le sucede lo mismo.

Estos son los 5 famosos más odiados por los españoles

El programa fiesta es el que ha elaborado esta lista, Emma García ha querido matizar que son los menos queridos y no los más odiados que suena muy mal.

Malú es la quinta más odiada con un 17,8% de los votos. Desde que unió su vida a la de Albert Rivera ha perdido gran parte de la popularidad que ostentaba. Con él ha sido madre y parece haber encontrado la felicidad que puede que su público no termina de entender.

Ana Duato ha conseguido un 38,1% al igual de su compañero de reparto en ‘Cuéntame’ Imanol Arias. Ambos han saltado a las listas de más odiados por una deuda con Hacienda de varios miles de euros. No ha gustado al público que ganen fortunas y aun así no quieran pagar lo que les corresponde. Los dos actores han visto como si popularidad se esfumaba por completo.

Plácido Domingo es un cantante que ha llegado a acumular un odio enorme entre sus seguidores. Los escándalos de abusos sexuales le persiguen y están en su curriculum. Un hombre que ha logrado cosechar grandes éxitos en lo referente a la música. Todo un referente musical que ha visto como su carrera y popularidad se truncaba.

Miguel Bosé ha recibido duras críticas por su forma de pensar los últimos tiempos. A pesar de haber sido un referente musical de los años 80 y 90, ha visto como el público le daba la espalda. Actualmente es el famoso más odiado. Sus publicaciones en redes sociales suelen acabar siendo virales y se ha convertido en todo un referente en el peor de los sentidos.

Los famosos menos queridos según el programa Fiesta son estos, aunque podrían ser algunos más, dependiendo de a quién realice la pregunta o en qué momento.