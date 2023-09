La DANA y este huracán se unen para atemorizar España: el peligro llegará el fin de semana

La DANA y este huracán llegan con fuerza para atemorizar a España, el peligro irá en aumento a medida que llega el fin de semana. Los expertos no paran de lanzar alertas, ante unos mapas del tiempo que están dando una información que puede dejarnos en shock. Lo queramos o no, el mal tiempo será una realidad en este inicio del mes de septiembre que no deja indiferente a nadie. La situación puede complicarse con la llegada del primer fin de semana de vuelta a la plena normalidad. Esto es lo que nos espera.

El peligro llegará el fin de semana a España

Los mapas del tiempo no dejan lugar a dudas de lo que está a punto de llegar a nuestro país, llegan unas jornadas que pueden acabar siendo peligrosas para las personas. A medida que avanzarán las horas seremos más vulnerables a unas lluvias torrenciales que el pasado fin de semana ya han dejado registros históricos.

El país se enfrenta a una previsión que incluye un huracán: “A partir de este lunes, la DANA se situará al noroeste de la península ibérica y allí, junto con la baja que se ha formado en superficie, será absorbida por los restos del huracán Franklin, eso sí, ya como borrasca.” Por lo que pasaremos esa semana a ver llegar los restos de este huracán.

El viento y el mal tiempo no se detendrán, sino más bien todo lo contrario, nos esperan unos días en los que parecerá que llega otra vez un DANA, pero el peligro será mucho menor de lo que hemos dejado atrás. Las terribles lluvias abundantes parecerán cosa de otra época del año.

La previsión para el fin de semana se complica, pero con algunos matice, sí, necesitaremos el paraguas, pero no tendremos que confinarnos en casa para evitar sufrir las consecuencias de estas lluvias abundantes. Los expertos no dudan de qué lloverá, aunque parece que mucho menos.

La previsión a varios días vista deberá afinarse a medida que se acerca el fin de semana, pero según dice: “Tanto el sábado como el domingo, esperamos que el centro de la borrasca esté cada vez más cercano a las costas del sur de Portugal y finalmente el lunes, podría penetrar en la península, pero ya debilitada.

El sábado se podrían formar chubascos en gran parte del cuadrante noroeste peninsular, destacando en el sur de Galicia y en la Cantábrica de Asturias. El domingo, podrían volver a formarse en el noroeste y podrían extenderse a más zonas del centro y del interior sur peninsular, pero serían más débiles.”