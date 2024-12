Cruzcampo Volver, una cerveza edición limitada con fines sociales

Vuelve la edición limitada de Navidad de Cruzcampo y lo hace con un fin social de la mano de Fundación Cruzcampo. Una iniciativa para la que Cruzcampo se ha inspirado en las Cruzcampo Volver, una nueva cerveza con fines sociales miles de historias de jóvenes andaluces y de otras partes de España que deciden marcharse para hacer realidad sus sueños profesionales, con la idea de algún día volver.

El lanzamiento de Cruzcampo Volver, cuyos beneficios se destinarán a becas de formación Talento Cruzcampo para jóvenes que quieran convertirse en el futuro de la hostelería, viene acompañado de un documental que recoge tres de esas historias de ida y vuelta. Las de tres jóvenes de Jaén que han conseguido triunfar en lo suyo tras haberse formado y crecido laboralmente a veces lejos de su tierra: Roko, Ángeles Toledano y Juanjo Mesa.

Jaén, donde Cruzcampo elabora cada año esta cerveza especial de Navidad, es también la provincia andaluza con mayor éxodo de jóvenes (11.055 personas en edad de trabajar sólo en 2023 según la Estadística de Migraciones del INE). Muchos de ellos se van con el objetivo de volver, como el caso del chef Juanjo Mesa, que inició su formación en las aulas de Talento Cruzcampo. “Ahí fue el punto de inflexión donde cambió mi vida. Empezó a interesarme todo lo relacionado con la hostelería y a querer conocer otras cocinas, a querer volar”, comenta. Este exalumno de Fundación Cruzcampo ha volado tan alto que con apenas 30 años acaba de revalidar por segunda vez la estrella MICHELIN con su restaurante Radis*.

Para Ángeles Toledano “el arte es un trabajo de pico y pala. Cuando está dando sus frutos ves que merece la pena irse y hacer hogar allá a donde vayas. Pero siempre pienso en volver. No me gusta hacerme spoiler de mi vida y de momento me voy a dejar llevar, pero en un futuro no me imagino en otro lugar que no sea mi pueblo”. Por su parte, la famosa cantante y actriz Roko comenta que “es muy bonito volver. Sigues siendo en esencia la misma persona, con los valores que has aprendido en casa, pero vuelves con una maleta llena de experiencias y cosas nuevas. Aprender te nutre y te hace mejor”.

El 100% de los beneficios recaudados con la venta de esta cerveza se destinará a que jóvenes jienenses puedan cursar el programa Talento Cruzcampo en la sede de la Fundación de la cervecera en Sevilla, para luego volver a Jaén a realizar prácticas en restaurantes locales.

Estas becas especiales de Fundación Cruzcampo, brazo social de HEINEKEN España, cubrirán el curso completo (teórico y práctico) de hostelería, de 10 meses de duración, además de una ayuda mensual para gastos de manutención y alojamiento.

“Tenemos la oportunidad de otorgar una formación de gran calidad, como la que ofrece las Becas Talento de nuestra Fundación Cruzcampo a jóvenes jienenses y la posibilidad desarrollar su carrera en su tierra”, explica Carmen Ponce, presidenta de Fundación Cruzcampo y directora de Asuntos Corporativos de HEINEKEN España.

Elaborada por los maestros cerveceros de Jaén, Cruzcampo Volver (5,7% cont. alc.) es una cerveza con un sabor intenso aportado por sus maltas, equilibrado con un toque cítrico que aporta el lúpulo y ligera al paladar.