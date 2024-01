Camarón de la Isla ha resucitado este domingo para cantarle una bulería inédita a la cerveza Cruzcampo dentro de su campaña Con mucho acento en una nueva entrega Gitana. Una nueva fábula, en la que la clásica muñeca, típica en las casas en los 80 y 90 encima de los televisores, despierta al oír las palabras «el acento es tu tesoro» por boca de Lola Flores, que protagonizó la primera entrega de esta campaña hace tres años con Lola, emprendiendo un viaje para mostrarse ante el mundo con orgullo.

El anuncio de Cruzcampo arranca en un bar con sus escenas típicas en las que se juega al dominó y el camarero tira una caña de la marca Cruzcampo. Es en ese momento cuando el televisor se enciende como por arte de magia y aparece Lola Flores, insistiendo en que no hay que perder el arte nunca, evocando a la primera entrega de esta icónica campaña. «No lo pierdas nunca», se escucha decir a Lola Flores. La cámara, evocando los movimientos de Carlos Saura, se dirige entonces a la flamenca típica de los hogares españoles, cobrando vida y encontrándose con el genio del flamenco.

Camarón de la Isla resucita tres décadas después de su muerte para cantarle a la cerveza con este archivo sonoro inédito, registrado en 1989 durante la grabación del disco Soy Gitano, en el que el artista dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: «De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto».

Una colaboración del anuncio de Cruzcampo, que ha conseguido reconstruir la historia de esta grabación gracias a la familia y amigos de Camarón de la Isla, Dolores Montoya la Chispa, los guitarristas Tomatito y Diego Carrasco o el productor Ricardo Pachón, entre otros. «A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio», ha explicado Tomatito.

«Volver a oír la inconfundible voz de Camarón de la Isla es un regalo para todos los amantes del flamenco. Para la marca, escuchar la palabra ‘Cruzcampo’ en su boca, es una prueba más de la relevancia que esta cerveza tiene en nuestra cultura. Todo un descubrimiento sonoro y un tesoro de acento incalculable que hoy, por fin, ve la luz», ha destacado María Ruiz Sanguino, responsable de Cruzcampo.

Para la puesta en escena, el equipo se ha inspirado en los cicloramas teatrales, el vestuario y los movimientos de cámara de Carlos Saura, como se ha indicado anteriormente. En una atmósfera onírica, que evoca las películas de Carlos Saura, se puede intuir la silueta de Camarón de la Isla, en alusión a la famosa portada del álbum La Leyenda del Tiempo, que elevó su figura y el flamenco a un nuevo nivel.

El baile que acompaña a la bulería es obra de Triana Ramos, la coreógrafa del Motomami World Tour de Rosalía, y la música corre a cargo de la banda Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, quienes han adaptado su canción Gitana para el anuncio de Cruzcampo, añadiendo nuevas texturas y con un arreglo especial para acoplar la voz original de Camarón de la Isla.

Anuncio de Cruzcampo

Gitana se ha rodado en formato cinematográfico de 35 mílimetros durante cuatro días. Tres por las calles y avenidas de Jerez de la Frontera y Cádiz y otro en la antigua cárcel de El Puerto de Santa María, que han convertido en un plató.

Un proyecto que profundiza en la cultura popular andaluza, presente en cada fotograma, como el dedicado al cantante de sevillanas El Pali o al rockero Silvio, en cuyo recorrido, también se cruza con Martirio, quien realiza un cameo como pionera de las gitanas modernas «arreglás pero informales».