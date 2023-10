Cristina Mitre: «Hay aceptar que las dolencias mentales no se pueden controlar, hay que pedir ayuda»

En Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica, presentamos a una invitada muy especial, Cristina Mitre, periodista, podcaster y escritora. Es autora los pódcast Cristina Mitre y Mujeres que corren y su carrera periodística dice mucho más de ella de lo que podemos decir nosotros: más de 20 años a sus espaldas, ha sido editora de belleza de la revista InStyle, directora de belleza de ELLE España y directora de la revista Women’s Health en España y Portugal.

Charlamos con la periodista sobre un tema que, por desgracia, está a la orden del día y es el síndrome de burnout. Contando con su experiencia, intentaremos contar qué es esta dolencia y cómo lo podemos identificar a través de sus síntomas.

Es posible que en alguna ocasión hayamos escuchado el término, sobre todo en los últimos años en los que, además, se está dando mucho protagonismo a todo lo relacionado con la salud mental y el cuidado que necesita nuestra alma y mente.

«El síndrome de burnout es el agotamiento físico, mental y emocional que puede llevar a un colapso mental. Fue una época complicada porque no supe ver los síntomas de ese burnout. Pensaba que la ansiedad era un ataque de pánico, que de repente te faltase el aire. Sufrí parestesia, pérdida de visión de un ojo, un vértigo horroroso, falta de apetito, insomnio, etc.»,

Mitre sufrió de este modo este síndrome de burnout y, desde luego, aún le sorprende el hecho de no haber conseguido ver los síntomas, a pesar de dedicar su vida profesional a tratar temas de bienestar y salud. «Cuando pasas por una crisis así, una crisis mental, te sientes culpable porque no entiendes la razón por la que no le puedes decir a tu mente que pare esa lavadora, ese centrifugado permanente», detalla la invitada.

«No debemos dar por hecho el bienestar psicológico»

Y es que cree, y así lo relata, que el bienestar psicológico no es algo que debamos dar por hecho, ya que ella acepta que no supo ver los síntomas que le acechaban desde el principio. Sin embargo, este desajuste en el bienestar psicológico va más allá, debemos aceptar que se trata de una dolencia que no podemos controlar. «Te quieres remangar y lo quieres solucionar tú, porque crees que los problemas mentales son responsabilidad tuya. Cuando tienes una enfermedad como puede ser un cáncer, no estás pensando que tú sola te curas. Pero, cuando es enfermedad mental, te responsabilizas», destaca.

Por ello, destaca Mitre, «es importante tener las herramientas suficientes para pedir ayuda y, a partir de ahí, aprender a cuidarnos tanto en lo físico como en lo psicológico. Esto es autocuidado».

Cuando la periodista pasó por el síndrome burnout, decidió compartirlo en su blog porque, además, pensaba que no daba el perfil. Esta sensación la viven muchas personas que sufren este síndrome al no verse como posibles pacientes. Gracias al paso adelante de Mitre compartiendo en su galardonado blog The Beauty Mail su situación, ha hecho posible que personas que no identificaban el síndrome puedan hacerlo y pedir ayuda.

«En 2015 se hablaba menos de salud mental, en mi entorno no conocía a nadie que hubiera sufrido la crisis que yo padecí. Por eso decidí compartirlo en mi blog. Creí que yo no daba el perfil de alguien que pudiera padecer ansiedad, me ilusiono pronto con los proyectos, no lo vivía con lo que yo creía que era la ansiedad», comenta.

«La carga mental de las madres y las mujeres en general es extrema»

Mitre asegura, además, que nos hemos acostumbrado a vivir con urgencia. «Tenemos asumido ese vivir con prisa, vivir con estrés porque es lo normal. Parece que todo tiene que ser a velocidad de crucero», explica.

Y lo cierto, señala, «es que la generación de nuestras madres quería que las mujeres salieran de casa por fin, pero el entorno no está a la altura de este progreso, debemos seguir trabajando en él. La carga mental de las madres y las mujeres en general es extrema y ellas mismas llegan a plantearse qué están haciendo mal».

Y esto cree la podcaster que viene dado por «la inmediatez y el uso de las redes sociales en las que no todo lo que ves es real, en las que te comparas con contenido con filtro e instantes que son el día a día de esas personas. En este punto, si queremos cuidar nuestra salud digital, debemos ser conscientes de que no todo lo que observamos es 100% veraz y hay mucha preparación e historia detrás».

«No todo lo que observamos en redes sociales es 100% veraz»

Cuando hablamos de desconectar, explica la invitada, hablamos de no estar las 24 horas del día dando vueltas a nuestra mente. «Desconectar no es apagar el móvil, es desconectar para conectar mentalmente», añade. Mitre, en este sentido, cuenta la importancia de aprender a bajar el ritmo para conectar con uno mismo. «Siempre pensaba: ‘Ya descansaré, ya pararé’. Pero al final fue mi cuerpo el que dijo que parara».

El síndrome del burnout va muy ligado a la falta de capacidad para conectar con nuestras necesidades. Mitre, que escribe sobre temas de salud, no vio las señales cuando sufrió este síndrome, por ello, le pareció importante compartirlo en su blog, lo que le ayudó gracias al apoyo de la gente y su familia.

Sobre este tema y la importancia del autocuidado nos habla también Robert Waldinger en nuestra charla sobre Claves para ser feliz.

El autocuidado y la higiene mental

Mitre, a lo largo de esta charla, brinda nos da unas herramientas muy útiles para trabajar la gestión del tiempo, promover el autocuidado y la salud psicológica. «Estas son mis herramientas para gestionar mejor mi tiempo. Antes llevaba todo digitalizado, ahora lo escribo y me hago listas con las cosas con las que me comprometo. Así eres más realista», comenta.

También destaca que hay que «aprender a renunciar por muy ilusionantes que sean esos proyectos, a descansar y no hacer nada de nada y a preguntarnos cuántas horas de sueño reparador nos quitamos». Comenta, además, que es importante «conectar con los pequeños detalles del día a día, ve sin prisa, y disfrutar del proceso», así como gestionar las expectativas.

«Parece que vivimos en la happycracia»

Por ello, cree que debemos hablar más de la salud mental, del suicidio y quitar el estigma de la depresión. Mitre declara que «parece que vivimos en la happycracia, todo el mundo tiene que estar feliz. Sin embargo, hay momentos en la vida que uno no está feliz y hay que transitar esa emoción también, eso también es autocuidado».

«Si notas que no te apetece salir, te falta la energía, te cuesta relacionarte con la gente, estás irascible… Es el momento de parar un poco y perder el miedo a pedir ayuda», concluye.

