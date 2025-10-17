La contundente respuesta de Patricia Pardo al dardo de Almudena Cid: «Y ya está»

En la clínica social han circulado muchos rumores que tienen como protagonistas a Patricia Pardo, Christian Gálvez y Almudena Cid, pero ¿qué hay de cierto en todo lo que se ha contado en los últimos tiempos? A continuación, vamos a ver la respuesta que ha dado la presentadora de Telecinco cuando le han preguntado por los inicios de su relación con Christian. Antes de entrar en detalles podemos adelantar que, según dice, se siente muy orgullosa de su marido y está encantada de tener un hijo con él. Sabe que es un buen padre y una buena persona, por eso no le importa recibir ciertos mensajes.

Tal y como recogimos en OKDIAIRO, hace unas semanas, Patricia Pardo se abrió por completo en el pódcast Lo que tú digas, conducido por Álex Fidalgo, donde relató con detalle cómo fue su primer año de relación con Gálvez, describiéndolo como «terrorífico» debido a la presión mediática constante y al silencio que rodeaba su incipiente romance. La periodista explicó que la pareja sufrió enormemente antes de mostrarse afectuosa en redes sociales, ya que los rumores y las etiquetas negativas que les asignaban les hicieron pasar por «los malos de España», una percepción completamente alejada de la realidad que ellos vivían en privado. Por suerte, la situación ha cambiado, ahora se siente con fuerza y quiere compartir su disgusto.

Patricia se explayó sobre el inicio de su vínculo con Christian, destacando que su relación comenzó de manera discreta y prácticamente fortuita. «No teníamos una relación, éramos dos personas divorciadas o separadas que coincidieron en un pasillo de Telecinco. Había un tonteo, nada más», aseguró. Sin embargo, la opinión pública y algunos espectadores distorsionaron la verdad, creando una narrativa que afectó tanto a ella como a Gálvez.

Patricia Pardo responde a Almudena Cid

El debate se intensificó cuando Almudena Cid, ex mujer de Gálvez, publicó en redes sociales un mensaje que muchos interpretaron como un dardo directo a la pareja. «Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad. Sólo encadena a quien la sostiene», escribió junto a una imagen de un ramo de rosas, generando especulación inmediata y un intenso revuelo entre seguidores y medios, que comenzaron a analizar cada palabra buscando posibles referencias a la relación actual de Christian con Patricia. La publicación volvió a poner en evidencia cómo la vida privada de los protagonistas sigue siendo foco de interpretación y polémica, incluso cuando los implicados intentan llevar su historia con discreción.

En medio de la situación que hemos relatado con anterioridad, Patricia Pardo ha sido entrevistada por unos reporteros durante el concierto Estrella a estrellas de Estrella Morente en el Teatro Real de Madrid y le han preguntado por las palabras de Almudena Cid. Con serenidad y firmeza, la presentadora dejó claro que no entraría en polémicas, afirmando: «No voy a entrar jamás en eso. Yo respeto a todo el mundo y mi deseo para todos es que haya felicidad. Y ya está». De esta forma, ha dejado claro que no va entrar en polémicas, pues ya lo ha pasado mal hace años y no quiere volver a sentirse así.

Un matrimonio salpicado por la especulación

La historia de amor de Patricia Pardo y Christian Gálvez, que ha sido seguida con atención desde sus primeros pasos, tiene un trasfondo de contrastes entre la vida privada y la percepción pública. Tras la separación de Gálvez y Almudena Cid en diciembre de 2021, la relación con Patricia se oficializó a comienzos de 2022, y ese mismo año la pareja celebró su boda en secreto, un hecho que pasaría desapercibido para la mayoría del público.

En 2023 anunciaron que esperaban su primer hijo en común, consolidando así una familia que, pese al escrutinio constante y las comparaciones inevitables con relaciones pasadas, se muestra estable y unida. En estos casos debemos tener en cuenta algo importante: el paso del tiempo. Ya han pasado varios años desde que Patricia se enamoró de Christian y el destino ha demostrado que nunca ha tenido nada que esconder. No se metió en mitad de ninguna relación ni ha hecho a nadie de forma intencionada, a pesar de que ciertas personas insinuasen lo contrario.

Almudena Cid ha vuelto a enamorarse

Mientras Patricia Pardo ha decidido adoptar un tono conciliador, centrado en la felicidad y el respeto hacia todas las partes implicadas, la respuesta enigmática de Almudena Cid continúa generando titulares y debate en redes sociales, demostrando que la tensión y la curiosidad sobre esta historia sentimental no se han disipado. No obstante, la actriz ha pasado página y se ha enamorado del futbolista Gerardo Berodia. Reconoce que le costó dar el paso, pero acabó confiando en el amor y decidió sanar sus heridas emocionales para empezar una nueva aventura sentimental.