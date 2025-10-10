Patricia Pardo ha contestado al último zasca de Almudena Cid, la ex de Christian Gálvez, su actual marido. La presentadora de Vamos a ver, por primera vez, rompía su silencio sobre su relación con el padre de su hijo pequeño. Concretamente, la de Galicia se defendió de las personas que siempre han pensado que sus inicios con su marido fueron cuando este aún estaba con la campeona olímpica. Entonces, la periodista dejó claro que entonces «no tenían una relación, que eran dos personas divorciadas o separadas que coincidieron en un pasillo de Telecinco» y que, de repente, «había un tonteo».

Sin embargo, parece que su relato no convenció a Almudena que, tras salir a la luz el testimonio de Pardo, hizo toda una declaración de intenciones en redes sociales. «Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad. Sólo encadena a quien la sostiene», escribió la deportista, que rompió con el que fuera presentador de Pasapalabra hace cuatro años.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Patricia Pardo reacciona al mensaje de Almudena

En 2021, los medios sorprendieron con la relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo. Aunque en un comienzo trataron de llevar con la más absoluta discreción su idilio, finalmente el comunicador dio un paso al frente y declaró públicamente su amor a la madre de su hijo debido al escándalo. Por su parte, Almudena Cid -que a día de hoy está muy enamorada de Gerardo Berodia-, se limitó a decir que su ruptura con Gálvez le había superado en todos los sentidos.

La polémica llegó cuando se puso sobre la mesa que Gálvez y Pardo habían empezado incluso antes de la ruptura del presentador con la gimnasta. Unos rumores que Christian y Patricia siempre han desmentido. De hecho, recientemente, la de Galicia contó que nada de eso era cierto. «Me han puesto la etiqueta de la mala de España sin conocerme y me han juzgado por algo que no pasó. A Christian, ni te cuento», dijo entonces. Unas palabras a las que Almudena reaccionó dejando claro que seguía sin creerse la versión de su ex y de su actual mujer.

Christian Gálvez y Patricia Pardo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Días después de su reveladora entrevista con Álex Fidalgo, la conductora de las mañanas de Telecinco, ha reiterado que se mantiene firme en su postura sobre Almudena Cid.

«Estoy muy contenta porque ya sabéis que no me gusta mucho hablar del tema. Pero creo que hay veces que hay que abrirse para que conozcan a la verdadera Patricia Pardo y no la que sale en televisión. La verdad que estoy recibiendo un feedback muy bonito y yo creo que la gente me ha descubierto más. Yo no pensé jamás que era la mala, pero entiendo que se interpretó así. Nosotros optamos por callar y, al final, el que calla no otorga. Ahora estamos en otro momento y todo el mundo ha pasado página», ha dicho antes de reaccionar al texto de Almudena con el que dio a entender que Pardo no llevaba la razón: «Respeto a todo el mundo y deseo que para todo el mundo que tenga felicidad. No voy hacer declaraciones -refiriéndose a Almudena Cid-«.