¿Por qué Almudena Cid no quiso ser madre junto a Christian Gálvez?

En más de una década de relación, fueron muchas las veces que la no maternidad de Almudena Cid fue razón de numerosos titulares en la crónica social de nuestro país. Más aún, a sabiendas de que su entonces pareja, Christian Gálvez, manifestaba recurrentemente sus deseos de convertirse en papá incluso en su programa estrella de entonces, Pasapalabra. Sin embargo, nunca se ahondó lo suficiente en los motivos que podría tener la ex gimnasta para no dar el paso más allá de unas declaraciones que regaló a Toñi Moreno en Viva la vida, en 2018. «Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada. Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal», expresó.

Sea como fuere, lo cierto es que más recientemente, ha sido la propia Almudena la que se ha pronunciado al respecto de esto último. La deportista fue el pasado jueves la protagonista de una nueva entrega de Joaquín, el novato, el programa que conduce el deportista, Joaquín Sánchez, en Antena 3, donde se acerca a las profesiones de los rostros más famosos de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras. La también actriz y escritora española habló sobre los últimos (o primeros) acontecimientos de su vida, que han marcado las portadas de la prensa del corazón y, específicamente, sobre su ruptura con Gálvez y su maternidad. «El cuerpo es sabio, me decía que no y ahora… puede que sí. Es muy pronto aun. Siempre he pensado en esa experiencia, pero no creo que sea lo que hay que hacer en la vida, pero yo sí que la he tenido presente», comenzó diciendo.

Almudena Cid por las calles de Madrid / Gtres

«Doy gracias a que antes no y eso que me señalaban mucho por ello y siempre estaba dando explicaciones. He atravesado un proceso traumático, un duelo. Necesito estabilizarme emocionalmente porque todavía lo recuerdo muy fuerte todo, pero como que lo tengo colocado y sé ponerle ya la distancia. Lo hablo, entro en contacto con esa emoción que me provocaba todo aquello y ya está», añadió.

Asimismo, en su entrevista, la deportista confesó sentirse muy feliz con su nueva pareja sentimental, Gerardo Beodia, el agente de futbolistas con quien comenzó una relación sentimental el pasado mes de julio. Su relación, cabe recordar, se confirmó después de que una conocida revista de la crónica social llevara a su portada unas imágenes de la deportista con Gerardo, disfrutando de una jornada de compras, en actitud muy relajada y cómplice. «Estoy feliz. Estoy en un momento maravilloso. Yo creía que estaba enamorada pero ahora he descubierto que el amor es esto otro».

Almudena Cid posando en Madrid. / Gtres

Christian Gálvez cumplirá su deseo

El deseo de Christian Gálvez por convertirse en padre se cumplirá, próximamente. El veterano presentador está esperando su primer hijo en común con Patricia Pardo, la presentadora de Vamos a ver y ex colaboradora de El Programa de Ana Rosa. La pareja, que lleva poco más de un año de relación, confirmó la noticia el pasado verano, a través de sus respectivos perfiles en Instagram, donde suman cerca de cuatrocientos mil seguidores.