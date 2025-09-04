El bonito mensaje de Christian Gálvez a Patricia Pardo antes de su nuevo proyecto: “Feliz viaje”

En los pasillos de Telecinco apuran las horas para comenzar el próximo lunes día ocho de septiembre la programación de la nueva temporada, en la que Patricia Pardo debutará como presentadora titular de un programa después de años como reportera y como sustituta de Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat. Con el salto del hasta ahora presentador de Vamos a ver a las tardes, ella se hará cargo de la nueva etapa del programa matinal, que ahora ocupará la franja de 13:30 h a 15:00 h. Ante este nuevo reto, su pareja Christian Gálvez ha querido tener un bonito detalle en público con ella, ya que él entiende perfectamente la emoción de este salto profesional.

Las mañanas de Telecinco, a partir de esta temporada, quedarán ordenadas así: La mirada crítica con Ana Terradillos al frente; después, El programa de Ana Rosa ocupará la mañana al completo con su horario habitual y cerrará Vamos a ver, que cambia otra vez su horario para acortar su duración un poco más. La gallega ha estado muchos años sustituyendo a los más grandes de la televisión, por eso no quiere desaprovechar esta oportunidad de dar el salto a presentadora principal, algo que hizo su compañera Beatriz Archidona hace dos temporadas al saltar a De Viernes.

«Después de 15 años aprendiendo de los mejores, el lunes me toca empezar a caminar sola. Soltar la mano de compañeros que son familia será duro, pero este reto supone cumplir un gran propósito. Lo afronto con ilusión, humildad y mucho respeto hacia vosotros. El único soberano ante el que me inclino y el que merece todo mi esfuerzo y atención es el público», son sus palabras en una emocionante promo que ya se puede ver en Telecinco estos días.

Pardo, que ya regresó de sus vacaciones hace semanas para cubrir las de Joaquín Prat, ya está completamente rodada, por lo que su debut como presentadora no será tan repentino. Eso sí, su pareja ha querido lanzar en público un mensaje de apoyo total publicado en su cuenta de Instagram.

«Cerrarás un capítulo importante de tu vida. Y ahora estás a punto de empezar otro. Ni mejor ni peor. Diferente. Que nadie olvide lo imprescindible: tú. Seguirás siendo la misma: Luchadora, perseverante, profesional. Y porque, como dice la canción, lo harás como dijo Frankie: ‘A tu manera’», así recuerda la letra de la canción My Way, de Frank Sinatra.

En este mensaje, su marido también ha querido incluir a su hijo Luca, que podrá ver a su madre en televisión. «Y los que te queremos, estaremos a tu lado. Siempre. Porque te admiramos. Porque te amamos», así termina esta emotiva carta.

¿Qué está haciendo ahora el marido de Patricia Pardo?

Es, por el momento, el presentador que más temporadas ha estado al frente de Pasapalabra (desde 2007 y hasta 2019), aunque todo apunta a que Roberto Leal le alcanzará (en unos años, eso sí), ya que el concurso sigue funcionando como un tiro en audiencias. Gálvez rechazó la oferta de Antena 3 de marcharse con el formato, aceptando la de Telecinco para liderar un nuevo concurso que ocupase la franja que dejaba vacía.

Lo cierto es que tras el improvisado El tirón, ninguno de los programas que han intentado poner en marcha han funcionado. Alta tensión, 25 palabras o ¡Boom! han perdido en su intento por competir con el programa del Rosco, siendo eliminados de la parrilla a los pocos meses por sus flojos resultados.

Christian está ahora mismo centrado en el cuidado de su hijo, además de haber arrancado una nueva aventura empresarial tras el cierre de Fénix Media, productora encargada de sus programas y que en los últimos meses se encargó de Socialité. Tras este cierre, acaba de crear una nueva productora encargada de pódcast y realización de presentaciones y eventos, muchos de ellos presentados por él.