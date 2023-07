La confesión más picante del clan de las Pombo: «Hicimos una foto de…»

No hay ninguna duda. María Pombo es una de las mejores influencers del país. Empezó a trabajar en Instagram publicitando algunas marcas y mostrando parte de su vida. Esto hizo que sus seguidores empezaran a querer más, investigaron y descubrieron que detrás de ella había una familia muy interesante. Precisamente en este punto debemos aclarar algo. Siempre se ha dicho que el clan Pombo tiene la vida resuelta porque los padres de María disfrutan de una vida económica muy agradable. El presentador David Broncano le preguntó a la modelo sobre este asunto en ‘La Resistencia’.

“Tú ya estabas forrada de siempre. Tú no has pisado un cercanías”, le dijo el comunicador. A lo que Pombo respondió: “¿Que no? ¡He ido en metro todos los días! Siempre hemos vivido muy bien, pero sin lujos. Yo no he viajado en un avión hasta que me hice influencer”. Este asunto quedó aclarado, pero todavía hay muchos misterios que giran alrededor del mediático clan. Recientemente un familiar de María ha hecho una confesión que no ha dejado indiferente a nadie.

La confesión más sorprendente

María Pombo ha conseguido que su familia gane mucha repercusión en los medios, pero esto es un arma de doble filo. Los pasos del clan están estudiados al detalle, sobre todo ahora que han grabado un documental para explicar cómo es su vida fuera de las redes sociales. Un familiar de María ha hecho una confesión que está generando un gran revuelo. Ha dado una entrevista en el programa ‘La influencia del Show’ y ha destapado que le hizo a su marido una foto muy comprometida.

“Es que hay veces que se le sale un huevo. Estábamos de vacaciones, entonces hicimos una foto de los huevos y se la pusimos de fondo de pantalla, como si nada”, ha desvelado exactamente. No se habla de otra cosa y ahora le pregunta es: ¿en qué posición deja todo esto a María Pombo? No es la primera vez que la influencer tiene que dar la cara por su familia. Hace un tiempo se vio obligada a decir en qué trabajaba su padre para que el público comprendiese su nivel de vida antes de ser famosa.

El trabajo del padre de María Pombo

María se dedica a una profesión pública y tiene que tener mucho cuidado de no protagonizar ningún revuelo. La polémica está encima de la mesa y su nombre suena con fuerza siempre que hay algún problema. En su momento dijo en qué trabajaba su padre porque todo el mundo le acusaba de aprovecharse de su nivel económico para ganar repercusión en las redes.

“Mi padre era creativo, hacía publicidad, pero se quedó en paro durante tres años y luego abrió un restaurante y le va bien. Mi madre trabajaba, pero lo tuvo que dejar por su enfermedad. Nunca me ha faltado de nada, pero mi madre era mileurista y mi padre algo más”, contó en una entrevista. Con esta declaraciones queda claro que su éxito no es fruto de la casualidad. Ha tenido que esforzarse mucho para llamar la atención de Instagram y la consecuencia ha sido que sus hermanas también han alcanzado la fama.