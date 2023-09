Un compañero de José Luis Gil da la peor noticia sobre su estado de salud

La nueva temporada de ‘La que se avecina’ está recibiendo muy buenas críticas, pero los fans de la serie echan de menos a uno de sus personajes más icónicos. El 4 de noviembre de 2021 se publicó una triste noticia: José Luis Gil había sufrido un ictus y su estado era preocupante. Afortunadamente su familia actuó a tiempo y confío en los mejores médicos, así que en estos momentos el artista no corre ningún tipo de peligro.

Eso sí, no puede hacer ningún esfuerzo y debe llevar una vida completamente tranquila. Por eso se ha apartado del mundo del espectáculo y hace mucho tiempo que no hace ninguna aparición pública. No obstante, su hija ha tomado las riendas de la situación y de vez en cuando comparte algún dato para que el público esté tranquilo.

José Luis Gil es un actor muy querido y todo el mundo desea que vuelva cuanto antes a su profesión. A lo largo de su trayectoria ha cosechado grandes éxitos y se ha convertido en un rostro imprescindible para entender ‘La que se avecina’. Tanto es así que los hermanos Caballero, los responsables de la ficción, aseguraron que si hubiesen sabido que José Luis no podía continuar en la serie no habrían hecho más temporadas. Es más, su personaje, el mítico Enrique Pastor, está presente en gran parte de los capítulos con guiños que recibe por parte de sus compañeros.

El compañero que ha contado la verdad

El equipo de ‘La que se avecina’ adora a José Luis Gil. El último en hablar de él ha sido Luis Merlo. Lo ha hecho en el FesTVal de Vitoria y ha sido completamente sincero. Su objetivo era promocionar la temporada 13 de la serie, pero no ha podido evitar acordarse del artista. Le han preguntado por el tema y ha pensado que lo mejor era contar la verdad. «Es muy doloroso porque es un compañero de muchísimos años. Llevamos más de 20 años trabajando juntos», empieza diciendo. Según ha contado, no ha podido participar en la nueva entrega porque todavía necesita recuperarse y tiene un largo camino por delante.

La historia de José Luis y Luis Merlo se remonta a principios del año 2000, pues antes de coincidir en ‘La que se avecina’ ya estuvieron juntos en ‘Aquí no hay quien viva’. Todo el que ha trabajado con Gil guarda un recuerdo maravilloso, por eso su entorno está haciendo todo lo posible para que circule información veraz y para que el actor no se vea afectado por ningún bulo. Su hija asegura que la situación está controlada, a pesar de que el intérprete de momento estará en un segundo plano.

La familia de José Luis Gil juega un papel importante

Luis Merlo ha reconocido que la familia de José Luis Gil está jugando un papel muy importante. Nadie de su entorno ha ocultado información, todo lo contrario. Los compañeros del actor pueden verle siempre que pueden y tienen acceso a él. Esto es esencial para que el público esté bien informado y Merlo ha querido ponerlo encima de la mesa. Después le ha mandado un mensaje: «Le deseo su recuperación y que vuelva a ser José Luis Gil. José Luis en la vida es José Luis Gil, yo sé que José Luis necesita ser Gil y deseo que lo consiga».

Una mala noticia

Si tenemos en cuenta las palabras de Luis Merlo, queda claro que el ictus ha afectado más de la cuenta a José Luis. En estos momentos es imposible que vuelva a subirse a los escenarios porque el proceso de recuperación todavía no ha terminado. La hija del actor ha publicado algunas fotografías suyas y es cierto que su aspecto ha cambiado bastante. También debemos tener en cuenta que tuvo una caída que complicó su situación. Pero afortunadamente está bien acompañado y su entorno no le ha soltado de la mano.