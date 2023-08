Esta famosa actriz de ‘La que se avecina’ suelta una bomba sobre la mítica serie: «Mató a…»

Nadie puede negar que La que se avecina es una de las series más exitosas de la pequeña pantalla, por eso lleva tanto tiempo en antena. Los espectadores están deseando reencontrarse con los protagonistas de la mítica ficción, pero hay un problema. Algunos han abandonado el proyecto y se niegan a volver, como por ejemplo la actriz de esta noticia. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta un aspecto importante. Muchos personajes de La que se avecina han desaparecido para siempre, así que es importante que los hermanos Caballero, directores de la serie, introduzcan nuevos elementos.

Laura y Alberto Caballero aseguraron que si hubieran sabido que José Luis Gil no podía continuar no habrían grabado nuevos capítulos. Recordemos que el artista sufrió un ictus y se está recuperando poco a poco, todavía no está preparado para volver a escena, aunque su familia asegura que se encuentra mucho mejor. Como él hay muchos otros que por motivos diferentes quieren desvincularse de la mítica ficción. Pero, ¿qué actriz ha sido la última en hablar y por qué ha usado un tono tan contundente?

La identidad de la actriz

Estamos hablando de Isabel Ordaz, quien se puso en la piel de Araceli Maradiaga, sin duda uno de los rostros más queridos de La que se avecina. Recientemente ha hablado en un programa radiofónico y ha reconocido que abandonó la serie por diferentes motivos, pero algunos pesan más que otros. Cuando ella comenzó en el proyecto era una comedia y, según su punto de vista, esa esencia se fue perdiendo poco a poco. «La comedia de situación cambió. Sé de lo que hablo porque estuve tres años haciéndola, pero cuando la cosa cambió ya no lo era», desvela.

Isabel siempre se ha caracterizado por ser sincera, así que su intervención en Hoy por hoy de Cadena Ser no podría ser distinta. «Todo estaba fundamentado en que la frase tenía que ser graciosa, ocurrente, ingeniosa. El ingenio mata la comedia. Y me la estoy jugando, es una frase de periódico», declara cuando hace referencia a su paso por La que se avecina. Eso sí, guarda un buen recuerdo de todos sus compañeros y sigue pensando que hacen un trabajo estupendo.

Isabel Ordaz hace una reflexión importante

Isabel Ordaz, que estuvo durante 56 capítulos en La que se avecina, ha reflexionado sobre la temática de dicha ficción. «La comedia de situación está hecha a base de contraplano. No es tanto lo que dices, sino lo que sucede y las reacciones de los personajes. El efecto de la comedia no está en que tú digas algo superestrambótico, sino que está hecha de un collar de reacciones». Ha hablado muy claro y sus palabras están teniendo mucha repercusión.

«A mí eso no me interesa»

Isabel ha recalcado que su sentido del humor está fundamentado en el respeto y en la inteligencia. «La comedia es para inteligentes. Otra cosa es la burla, a mí eso no me interesa. A mí me parece cómico aquello que pone en juego mi propia integridad». En otra entrevista aseguró que dentro de sus planes no entraba regresar a La que se avecina porque quería disfrutar de otras experiencias.