Chris Hemsworth la lía en Ibiza: acaba ebrio y vomitando «por todos lados»

La fama es un arma de doble filo y muchos rostros populares terminan cansados de las persecuciones de los reporteros, sobre todo en verano. Es el caso de Chris Hemsworth, quien ha intentado tomarse unas pequeñas vacaciones en Ibiza para disfrutar del concierto que daba uno de sus grandes amigos. La situación se complicó y no pudo asistir, el propio intérprete ha confirmado la noticia. Estamos hablando de Paul Fisher, DJ y productor musical. Antes de desvelar qué pasó exactamente debemos tener en cuenta un punto muy importante. Hemsworth es muy famoso en España y no puede dar ningún paso sin que trascienda a la prensa.

Chris Hemsworth ha viajado a Ibiza con Elsa Pataky y se han convertido en el objetivo de todos los paparazzi. Son la combinación perfecta: forman parte del lado más glamuroso de la crónica social y cualquier reportero se esforzaría para conseguir una imagen de ellos. Lo que nadie esperaba era que saliera a la luz una información tan comprometida. No hay escapatoria y no lo pueden negar porque hay encima de la mesa un testimonio de una fuente de total solvencia.

El incidente de Chris Hemsworth

¿Quién ha confirmado que Chris se lo pasó demasiado bien en Ibiza? Como hemos adelantado antes, su amigo Paul Fisher ha hablado abiertamente del tema y no se ha dejado nada en el tintero. Una de las razones por las que el actor eligió Ibiza para pasar sus vacaciones era porque quería estar en el concierto de Paul, pero no pudo ser. La noche fue demasiado larga y no se controló lo suficiente. “Chris vino a Ibiza y no pudo asistir a mi show porque estaba demasiado mal de antemano. Empezó a vomitar por todos lados”, ha contado el DJ.

Esta noticia ha sorprendido mucho. Hasta la fecha no se había publicado nada parecido, aunque el actor siempre ha tenido fama de pasárselo demasiado bien. Lo extraño es que este dato haya salido a la luz porque en este sentido suele cuidarse mucho. Paul Fisher bromea diciendo que a Chris no le gustará nada que esto se sepa porque truncará su reputación nocturna. “Odiará que pongas eso en el directo porque es un blandengue”, le dice al periodista que ha descubierto esta historia.

El último capricho del actor

Aprovechando el concierto de su amigo, Chris Hemsworth ha alquilado un barco para pasar unos días navegando con Elsa Pataky. Después de salir a la luz su incidente en la noche ibicenca la prensa ha empezado a investigar y ya no hay ningún secreto. En este verano le han pillado. Intentó ser discreto y alquiló un barco para pasar inadvertido, pero los ojos de los paparazzi son infinitos. ¿Cuánto ha pagado por cada día de navegación? 4.200 euros. La nave tenia capacidad para 13 pasajeros y contaba con 3 camarotes.

Los hijos de Elsa Patakyu también están en España

Una de las cosas que más ha sorprendido es que los hijos de Hemsworth y Pataky también han estado en Ibiza. El actor ha querido disfrutar del verano en familia, a pesar de que una noche haya estado indispuesto. Después de navegar por la isla han puesto rumbo a Madrid. Han decidido que disfrutarán de la tierra natal de Elsa y pasarán un tiempo agradable viviendo momentos que ya han pasado la historia.