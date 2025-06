El cantante de ‘La ruleta de la suerte’ estalla y lo cuenta todo: «Si Niña Pastori…»

El vocalista de La ruleta de la suerte, uno de los espacios más vistos de la televisión, ha querido explicar en detalle lo que ocurre detrás las cámaras. Cansado de los juicios precipitados y los comentarios hirientes, Joaquín Padilla ha compartido su experiencia, tanto profesional como personal, desvelando hasta qué punto la exigencia y la incomprensión se combinan en su labor diaria. El intérprete, conocido por poner voz a los temas musicales que acompañan a los paneles del concurso, se ha mostrado contundente al abordar las críticas que recibe constantemente en redes sociales. Incluso se ha atrevido a mencionar a Niña Pastori y en OKDIAIRO sabemos lo que ha dicho exactamente. Ha estallado la bomba.

A pesar de formar parte de un programa consolidado y ampliamente respaldado por la audiencia, Joaquín ha tenido que afrontar una avalancha de opiniones negativas sobre su trabajo. Muchos espectadores, sin conocer los entresijos de su día a día, juzgan sus actuaciones sin contemplar el contexto. En una reciente conversación pública, el cantante ha dado un paso al frente para explicar por qué su trabajo es mucho más complejo de lo que parece y cómo afecta a su reputación profesional y a su entorno familiar.

Lejos de lo que muchos podrían pensar, la preparación de los números musicales de La ruleta de la suerte no cuenta con ensayos ni procesos largos. La rapidez con la que se produce el programa condiciona el resultado final. Según ha confesado el propio Joaquín Padilla, las condiciones bajo las que trabaja son limitadas y estrictas: «No hay ensayo y a mí lo que me muestran es un link de YouTube». Esto significa que, en muy poco tiempo, debe interiorizar canciones de estilos muy diversos y adaptarlas a un formato televisivo inmediato.

El éxito de ‘La ruleta de la suerte’

El programa, que combina entretenimiento clásico con un fuerte componente musical, impone una dinámica que no permite errores, pero tampoco brinda margen para la preparación detallada que se requiere en actuaciones musicales convencionales. Además, no cuenta con una gran banda en directo ni con el respaldo técnico que otros artistas disfrutan durante sus conciertos.

Una parte importante del testimonio de Joaquín Padilla ha girado en torno a las reacciones que provoca su trabajo. Aunque reconoce que ha aprendido a relativizar lo que se dice de él, también ha dejado claro que no todas las consecuencias de esas críticas son inocuas. No le importa lo que algunos escriben en Internet, ha afirmado, pero esa indiferencia no siempre es extensible a quienes le rodean. Ha relatado cómo una vez su hija, siendo más pequeña, se encontró con un vídeo en TikTok donde un usuario hablaba mal de él, lo que la llevó a llamarle llorando.

La cara B de la fama

Este tipo de situaciones familiares le hicieron reflexionar profundamente sobre la crueldad de ciertos comentarios y el impacto que pueden tener más allá del protagonista. «Si eres una persona menos fuerte o que tiene problemas, porque todos tenemos algún momento de bajón o de estar depre, hay peña que puede tomar decisiones equivocadas o que le puede generar problemas», ha expresado, subrayando la responsabilidad que conlleva opinar en redes sociales.

Padilla también ha mencionado la existencia de una maldad añadida en muchos de esos mensajes. Algunos usuarios etiquetan directamente al cantante o incluso al programa para asegurarse de que los comentarios negativos lleguen a su destino. Este acto, aparentemente inocente para quien lo ejecuta, puede tener repercusiones emocionales serias y generar un ambiente de acoso disfrazado de crítica.

Joaquín Padilla menciona a Niña Pastori

Más allá de la polémica, Joaquín Padilla también ha querido dejar constancia del respeto que recibe de muchos compañeros. Músicos consolidados valoran su trabajo y le hacen llegar mensajes de ánimo y apoyo. «Hago un tema de David de María y David de María me escribe: tío, gracias, qué difícil lo que haces yo llevo ocho músicos en directo y vosotros sois tres», ha revelado el vocalista, destacando que hay artistas que comprenden las limitaciones del formato televisivo y reconocen el mérito de su labor.

Una de las frases más representativas de su defensa se refiere a los juicios injustos que se hacen sobre su voz o interpretación. «Yo hago un tema de la Niña Pastori y lo destrozo, pero si pones a la Niña Pastori a hacer un tema de Obús, se lo vas a enseñar el día de antes, también te lo va a destrozar», ha manifestado, en un intento por explicar que no se trata de una cuestión de talento, sino de contexto, preparación y estilo musical.

Como decimos, Joaquín no es únicamente la voz de La ruleta de la suerte. Su carrera en el ámbito musical es extensa y polifacética. Formó parte de Iguana Tango, grupo con el que consiguió gran notoriedad durante los años 2000. Además, cuenta con un estudio de grabación propio, desde el cual ha producido numerosos trabajos y colaborado con otros músicos.