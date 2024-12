¿De qué vive Niña Pastori? La cantante desvela por qué no gana dinero con sus discos

Niña Pastori es uno de esos nombres que resuenan en el corazón de todos los amantes del flamenco y la música española. Con una carrera que comenzó cuando apenas tenía ocho años, su recorrido ha sido imparable. A los 12, su vida dio un giro inesperado al ser descubierta por el gran Camarón de la Isla, quien la catapultó al estrellato. Desde entonces, ha sabido fusionar la tradición flamenca con un estilo propio e inconfundible que ha cautivado a generaciones enteras.

Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue cuando cantó el Ave María frente al Papa Juan Pablo II en el encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos, Madrid. «Estoy muy contenta. Es un honor para mí cantar para el Papa, porque creo mucho en Dios y en la Virgen del Carmen, mi patrona. Me siento muy afortunada de estar aquí», expresó emocionada en la entrevista previa a la actuación. Este tipo de hitos han cimentado su estatus como una de las grandes figuras de la música española, pero, detrás de los premios y el reconocimiento, hay una revelación que ha dejado a más de uno sorprendido.

Niña Pastori en una foto de archivo. (Foto:Gtres)

En cuanto a lo que dice «todo disca», su caché es actualmente muy alto, superando incluso al de otros artistas de renombre. Esto se debe a que su música no depende de modas pasajeras, sino de una verdadera expresión artística. Según se informa, gana alrededor de 55.000 euros por concierto, una cifra superior a la de artistas como Manuel Carrasco o Camela. Su larga trayectoria profesional y la lealtad de millones de fans son lo que realmente elevan su precio por actuación. Pero, a pesar de haber vendido más de dos millones de discos y de haber cosechado varios premios Grammy Latinos, la cantante acaba de desvelar un detalle de su vida profesional que no muchos conocen.

En una entrevista reciente para el podcast El Sentido de la Birra, explicó: “Yo nunca he ganado nada con los discos. Ahora, dos pesetas y media, pero anda… aunque tenga Grammys y premios, todo eso es una mentira. Es como Hacienda: mitad para ti y mitad para mí». La artista no se guardó nada y añadió con un tono humorístico pero sincero: “Como mi marido es mi productor, siempre hemos invertido más dinero porque queríamos hacer lo mejor”.

Su declaración no es un secreto en la industria, pues, como ella misma señala, los ingresos de los artistas no provienen únicamente de las ventas de discos. Con los gastos de producción y promoción, la mayor parte de lo que se obtiene se va en el camino. “Lo ideal es que el artista tuviera otra fuente de ingresos. Entonces el arte sería de otra forma de vivir. Si el artista viviera de una paga, habría más pureza y más verdad”, añadió, reflexionando sobre el negocio musical y la autenticidad del arte.

Niña Pastori junto a su esposo, el compositor Julio Jiménez ‘Chaboli’. (Foto: Gtres)

A pesar de este “empuje económico” que significa la constante inversión en su carrera, en 2025 celebrará 30 años en la música. “Vamos a seguir trabajando, hay muchas cosas por hacer, muchas ideas que tengo en mente”, dijo en una entrevista con ABC Sevilla. Su deseo de mantenerse activa y su enfoque espontáneo en la vida le dan una perspectiva relajada, sabiendo cuándo parar y escuchar a su cuerpo: «Cuando se está bien, se está bien. Y cuando se necesita descansar, toca descansar. Hay que hacerle caso al cuerpo y a la mente».

Niña Pastori, dueña de una mansión en Cádiz

Aunque sus discos no le proporcionan la estabilidad económica que muchos podrían imaginar, la artista sigue disfrutando de su éxito y de la vida. Su hogar en Cádiz, en el Puerto de Santa María, es una muestra de que las cosas van bien. La casa, rodeada de una gran parcela y una piscina, es el refugio donde Niña Pastori, junto a su esposo, el compositor Julio Jiménez ‘Chaboli’, y sus dos hijas, Pastora y María, disfrutan de su vida familiar lejos del foco mediático.

No cabe duda de que, a pesar de su aparente falta de ganancias con los discos, ha logrado construir una vida llena de éxito, felicidad y, por supuesto, arte. “He movido mucho dinero, pero tengo muy poco”, bromeaba la cantante en su visita a La Resistencia, añadiendo entre risas: “Y encima, como te guste comer jamón y vino bueno, no te digo nada…».