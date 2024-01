El cambio de vida de Efrén Reyero: el empresario que salió de Telecinco y vuelve a la televisión

La trayectoria mediática de Efrén Reyero ha dado muchas vueltas y se remonta al año 2008, cuando decidió presentarse al casting de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, un programa al que acudió para encontrar el amor. Finalmente eligió a una pretendienta que se llamaba Soraya, pero esta historia no duró demasiado y le situó en el centro de la noticia. Fue en ese momento cuando su repercusión empezó a adquirir protagonismo, tanto es así que acabó dando el salto a Antena 3. El problema no es que se mudara a la competencia, lo malo es que habló mal de sus antiguos responsables.

«En ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cobraba una mierda. 150 euros por día de grabación, de 8 de la mañana a 12 de la madrugada y cada día grababa dos programas y cuatro citas. Si es que yo con Telecinco he perdido dinero. Me tenía que pagar hasta la ropa que llevaba puesta», comentó en una de sus entrevistas. Apostó fuerte por su faceta como conductor de programas y lamentablemente terminó fracasando. ‘La vuelta al mundo en directo’, el espacio que capitaneaba en Atresmedia no convenció a la audiencia y fue en ese momento cuando le recordaron sus palabras.

Efrén no habló en buenos términos de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y le acusaron de ser un desagradecido. «Al segundo mes de programa me quería ir. Pedí a la dirección que me dejasen ir al casting de selección de chicas, sin que ellas me vieran, ya que de las que entraban ninguna era mi tipo. Me lo prohibieron, cosa que después sí se ha hecho», declaró nada más llegar a Antena 3. Por eso cuando le rechazaron en esta cadena estuvo mucho tiempo sin aparecer por Telecinco.

La faceta de Efrén Reyero como empresario

A pesar de todo, Efrén Reyero ganó mucho dinero en televisión y decidió apostar por su talento y fundar varias empresas que le han dado de comer durante mucho tiempo. Recordemos que en el programa que presentaba Emma García tuvo 103 citas con chicas diferentes, así que su fama de conquistador sirvió como reclamo para que los responsables de algunas discotecas le ofrecieran trabajar como imagen. En aquella época este negocio estaba muy bien pagado, de hecho su compañero Rafa Mora presume de haberse comprado varias casas a raíz de estos contratos.

Efrén siguió defendiendo durante una larga temporada que en Mediaset no estaban sacando provecho de su destreza delante de las cámaras. «Me fui de Telecinco porque el proyecto profesional no era el adecuado. Se hubiese desvirtuado mi imagen, querían convertirme en un friqui. Con lo que me ofreció Antena3, estoy encantado. Llevo meses allí y solo se ha hablado de mi trabajo».

Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión. Ahora sí le gusta que hablen de su vida privada y ha aceptado la oferta de ‘Gran Hermano Dúo’, donde participa con Marta López. Con la colaboradora también tuvo problemas en el pasado, pues iniciaron una relación sentimental que no terminó bien y fueron muchos los que avisaron a Marta de los verdaderos intereses de Reyero.

Su polémica con Marta López

Marta López estuvo un tiempo retirada de la pequeña pantalla, tanto es así que decidió probar suerte con muchos negocios que finalmente terminó cerrando porque no funcionaron. Sin embargo, en 2019 sucedió algo que le situó en el centro de la noticia. Salió a la luz su relación con Alfonso Merlos, un noviazgo que acabó de forma inesperada. En ese momento todos los periodistas se fijaron en el comportamiento de Marta y fue entonces cuando esta se acercó a Efrén. Su amigo Kiko Hernández le advirtió de las intenciones del modelo, pero ella confió en él y después terminó arrepintiéndose.

Lo cierto es que Efrén Reyero, que en un primer momento quería ser futbolista, pensó que lo mejor para él era crear su propio negocio y dejar de depender de los medios de comunicación. Ahora es propietario de una clínica frecuentada por algunos famosos como Rubén Poveda, Mahi Masegosa o Marlène Mourreau. No obstante, en la actualidad está generando ingresos gracias a su pasado con Marta López, a pesar de que en su día insistió en que no se sentía cómodo hablando de su vida privada.

¿Qué pasó con Isa Pantoja?

También hay que destacar la historia que tuvo con Isa Pantoja. En su momento aseguró que eran grandes amigos, pero la modelo María Jesús Ruiz insistió que entre ellos había sucedido algo, una versión que apoyó la colaboradora Carolina Sobe.

Esta noticia convirtió a Efrén Reyero en enemigo de Asraf Beno, con quien está compartiendo concurso en Telecinco. Asraf promete que no está celoso porque lo que sucedió entre su mujer y Efrén nunca dejó huella. No obstante, este breve romance dio muchas horas de televisión en Telecinco, por eso ‘GH Dúo’ está tan interesado en resucitar el conflicto. Eso sí, el marido de Isa Pantoja promete que en esta ocasión guardará las formas.