El cambio más radical de Carlota Boza: de hacer anuncios de pequeña a triunfar en la televisión

Hay una actriz española que empezó trabajando en la pequeña pantalla gracias a los anuncios que protagonizaba y poco a poco fue convirtiéndose en un rostro indispensable para entender la industria del entretenimiento. Lleva años siendo uno de los personajes estrella de ‘La que se avecina’, la popular serie creada por los hermanos Caballero que puede verse en Telecinco y Amazon Prime. Estamos hablando de Carlota Boza, quién ha llamado la atención de los periodistas gracias a su íntima amistad con Victoria Federica. La artista va con la verdad por delante siempre y no tiene ningún miedo en dar su opinión sobre los temas del momento.

Carlota Boza ha ganado mucha popularidad en los últimos debido a su presencia en fiestas y eventos importantes. Tiene una actitud brillante y es amable con todos los reporteros. Nunca veta ningún tema y está dispuesta a dar explicaciones absolutamente de todo. De hecho ha sido la primera en dar la cara por Victoria Federica, asegurando que no es maleducada ni distante. Simplemente se comporta de una forma tan fría porque le resulta complicado resolver ciertas situaciones.

Carlota Boza también es influencer

La joven ha encontrado en las redes sociales una nueva fuente de ingresos. Los vídeos que publica en su cuenta de TikTok cada vez tienen más peso. Su perfil acumula 1.5 millones de seguidores y algunos de sus vídeos alcanzan una repercusión inigualable. El paso de Carlota Boza por ‘La que se avecina’ ya ha pasado a la historia porque lleva trabajando en la serie desde que era una niña. Los espectadores le han visto crecer y ella ha sabido adaptarse a las circunstancias las circunstancias.

Carlota ha tenido oportunidad de aprender de grandes maestros, como por ejemplo de José Luis Gil o de Pablo Chiapella. Este último era su padre en la ficción y todavía sigue compartiendo muchas escenas con él, a pesar de que la actriz ya no tiene tanta presencia en ‘La que se avecina’ como antes. Ha decidido emprender otros proyectos, también de la mano de Mediaset. En estos momentos protagoniza un reality destinado a encontrar el amor.

Carlota Boza ha tomado una decisión

La joven artista es consciente de que disfruta de una fama importante y por esa razón es muy precavida cuando acude a algún evento. Ha decidido no hacerse fotos con nadie para evitar polémicas innecesarias. No quiere que algún chico pueda presumir de haber estado con ella simplemente por el hecho de tener una imagen juntos.

Una vez hizo una excepción y el experimento no le salió bien. «Viene uno y quiere hacerse la foto y le digo ‘no, tío, os habéis cargado la confianza que he depositado en vosotros’. Yo no me hago fotos de fiesta por estos motivos», explica. Según cuenta, el amigo de este chico hizo el amago de darle un beso mientras estaban posando para Instagram.

‘La que se avecina’ experimenta un gran cambio

Hace un tiempo ‘La que se avecina’ era una de las series más vistas de Telecinco, pero todo ha cambiado de un momento a otro y ahora la ficción tiene más éxito en Amazon Prime, la plataforma que ha comprado los derechos. Tanto es así que las nuevas temporadas se estrenan allí antes. Sin embargo, Alberto y Laura Caballero siguen apostando por el proyecto y escribiendo nuevos capítulos.