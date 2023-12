Carlota Boza, la actriz que interpretó a la hija mayor de Los Cuquis en La que se avecina y Gala Caldirola, ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, son las nuevas participantes de ’24 horas para enamorarte’, el nuevo reality de citas de Mtmad. Ambas chicas se disponen a encontrar el amor en este apasionante dating donde deberán abrirse y conocer a sus crushes en tiempo récord. Varios candidatos tendrán que tratar de conquistarla y, entre ellos, se encuentra nada más y nada menos que el hijo de un conocido futbolista español. Se trata de un joven que ha salido a escena en varias ocasiones, sobre todo por la escasa relación que tiene con su padre.

Se trata del hijo de Dani Güiza, llamado Cristian, que no es la primera vez que aparece en televisón. El joven, que será uno de los que traten de conquistar a Carlota Boza, estuvo también en Sálvame hace un tiempo contando sus problemas económicos y atacando a su padre por no preocuparse por él: «Me he visto sin nada, sin tener como irme a casa y he tenido que pedir ayuda de Nuria Bermúdez, es quién me ha llevado al médico y ha estado cuando he necesitado».

Cristian se abre con Carlota Boza y habla de la mala relación padre e hijo que tiene con Dani Güiza 👇 #24HorasParaEnamorarte https://t.co/6osZA2LzhG — mtmad (@mtmad) December 14, 2023



El polémico hijo del futbolista ha participado en el nuevo reality de Mtmad. La intérprete tuvo su primera cita con Cristian, y él no tardó nada en contarle cómo es la relación con su familia. «Estuve viajando siempre con mi padre porque la custodia se la dieron a él. Pero hemos tenido problemas, con él, con la familia y ahora no tenemos relación. Ahora intento demostrarle que puedo seguir adelante y conseguir mis cosas sin nada suyo», le explicó a la chica durante el programa.

Cristian también hizo sus pinitos en el fútbol, pero ahora está intentando ganarse la vida como camarero. Entre sus aficiones destacan los tatuajes, el skate, el mundo de los DJ’s, la noche… Ya tiene 20 años y fue compañero de clase de Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Y es que previamente a la relación de Güiza con Nuria Bermúdez y a su matrimonio con Rocío Herrera, el delantero estuvo casado con Rocío Aranda, madre del primero de sus tres hijos.

Sin embargo, Güiza y su primera mujer se divorciaron a los tres años del nacimiento de Cristian. Dani Güiza luchó y consiguió la custodia del menor, del que años más tarde acabaría desentendiéndose según el propio joven. Durante una época la relación entre padre e hijo fue muy buena, aunque esta acabó torciéndose con el paso del tiempo. Tanto es así, que Cristian ha aparecido en multitud de ocasiones en televisión, acusando a su padre de haberlo «abandonado».