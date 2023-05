Cambio dramático en el tiempo en España: Mario Picazo desvela el momento exacto en el que llegará la peor tormenta

El tiempo no está dando tregua en España. Las fuertes temperaturas que estamos viviendo son inusuales en estas fechas y la preocupación por la falta de agua es algo generalizado en todo el país. Los agricultores hablan de una situación extrema y miran al cielo cada día con la esperanza de que lleguen las tan ansiadas gotas de agua. Pero ahora Mario Picazo trae la mejor de las noticias: todo apunta a que las tormentas y las lluvias podrían dejar algo de agua en España y va a ser en esta fecha.

Tras unos días de temperaturas de récord, las tormentas podrían ser una realidad. La llegada de borrascas al norte del país podría revertir la situación y la llegada de una masa de aire frío podría ayudar a generar estas nubes que traerán precipitaciones a las zonas costeras del oeste de Galicia.

Mario Picazo desvela cuándo llegan las lluvias

Esta semana vamos a ir bajando el termostato y aumentando la nubosidad con el paso de los días.

En la previsión lluvia copiosa en algunas provincias, tormentas y temperaturas más propias del arranque de mayo hacia el final de la semana. #ElTiempo https://t.co/2x3RES9XFf pic.twitter.com/H4AwBY4UZX — Mario Picazo (@picazomario) May 1, 2023

El tiempo está loco, meteorólogos como Mario Picazo, no han dudado en lanzar una alerta ante unas cifras que no son normales para esta época del año. Los grandes fenómenos meteorológicos se están sucediendo por momentos y se baten récords que no son nada normales para estos días.

Todo apunta que durante la semana las temperaturas seguirán subiendo, una variación que es propia del mes de mayo y que acabará con un desplome generalizado que podría llegar el fin de semana. Zonas como la del valle del Guadalquivir podrían superar los 35 grados estos días mientras que vivirán un descanso en el fin de semana.

Parecerá que este fin de semana volvamos de nuevo a la primavera o a lo peor de un verano excesivamente caluroso cuando la gota fría amenaza a la población. Las temperaturas al alza de estos días están calentando un mar que ya está en unas cifras impropias para la estación y es la fuerza motriz de unas tormentas que pueden ser peligrosas.

Un ambiente más lluvioso con tormentas y granizo puede llegar al norte del país, dejando algunas zonas con un ambiente radicalmente distinto a los días pasados. El miedo a que el granizo acabe con una agricultura que ya está muy tocada por la crisis, está presente. Todo el mundo mira al cielo y a las predicciones de un Mario Picazo que apunta maneras.

La llegada de la lluvia es inminente y si analizamos las señales del tiempo puede ser muy intensa, después de un episodio que ha acabado siendo la primera ola de calor de la temporada. Unas cifras que no son nada buenas y que podrían acabar en récords de lluvia o de granizo en algunas zonas del territorio.