Ser una estrella de la televisión no es fácil. La fama tiene un lado bueno, pero tiene otro bastante complicado y a protagonista de esta noticia lo conoce. Antes de desvelar su identidad debemos reflexionar sobre un asunto. ¿Es justo que una persona con una profesión pública reciba todo tipo de críticas? Esta presentadora en cuestión lo tiene claro: no. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero desde el respeto. Y lo que es más importante: las amenazas nunca están justificadas. Esta comunicadora tuvo tanto miedo que se vio obligada a contratar seguridad privada.

Esta es la presentadora que fue amenazada

Estamos hablando de Carme Chaparro, periodista, escritora y presentadora de Telecinco. Ha desvelado que durante un tiempo tuvo tanto tiempo que contrató a un guardaespaldas. Le amenazaron durante cuatro años seguidos y los mensajes que recibía eran cada vez más fuertes. Lo que más le asustó es que le amenazaron con hacer “trocitos” su cadáver. La situación se fue complicando por momentos y ahora se ve con fuerza de compartir su drama para concienciar sobre esta injusticia.

“Había un tipo que me acosaba continuamente en redes sociales, con amenazas de muerte constantes. Cuando nació mi hija menor publicó la dirección de mi casa y el colegio donde iba mi hija mayor. De repente, me encontré con un bebé recién nacido sin querer salir de casa por si me estaba esperando en la calle”, ha desvelado. Asegura que todo cambió, a peor, cuando tuvo a su hija. El miedo aumentó porque tenía pánico de que le hiciera daño al bebé, por eso apenas salía la calle.

Carme Chaparro, perseguida por su acosador

Carme ha explicado que una vez vio a su acosador y el encuentro fue muy tenso. Tuvo miedo. “Recibí amenazas de muerte durante años. Estaba obsesionado conmigo hasta el punto de que, estando de promoción en Valencia, me persiguió por toda la ciudad y tuve que salir corriendo mientras él me gritaba que me iba a matar. Afortunadamente pude esconderme en un baño de un tren”. Después de este episodio la justicia se dio cuenta de que el problema iba en serio.

“Como había un intento físico de agresión le condenaron a dos años de cárcel, que quedó en una orden de alejamiento”. Chaparro ha compartido su escabrosa vivienda para que el público comprenda que todo tiene un límite. Las redes se han solidarizado con ella. Tiene muchos seguidores y todos coinciden en lo mismo: nadie se merece eso. La presentadora reconoce que la situación fue tensa, no ya por ella, que también, pero lo que más le preocupaba era su familia.

“Las mujeres estamos indefensas”

Carme Chaparro piensa que todo fue a peor porque es mujer. Pasó miedo con su acosador. Un hombre que, según cuenta la presentadora, limitó su libertad. “Las mujeres estamos indefensas, porque solemos ser los objetivos de este tipo de acoso”. Sin embargo, Carme ya no tiene miedo. Le conoce, sabe quién es y ahora anda con precaución por su se cruza en su camino. “Estoy bien, pero conozco su cara y voy con mil ojos”, comenta al respecto.