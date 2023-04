La fotografía que muestra el impactante cambio de la mítica presentadora del ‘Diario de Patricia’

Hay muy poca gente que no haya visto algún episodio o alguna escena de ‘El Diario de Patricia’. Es un programa que pasará a la historia de la televisión, como también lo hará su presentadora. Patricia Gaztañaga lleva desde 2016 desaparecida de los focos, pero detrás de ella hay una carrera impecable. Empezó a trabajar en los medios de comunicación con 17 años. La primera empresa que apostó por ella fue Los 40 Principales y no se equivocaba. Tiene mucho talento y una capacidad brillante para entretener a la audiencia.

Patricia Gaztañaga ha tenido muchas oportunidades de regresar a la televisión, pero se ha dado cuenta de que era más feliz lejos del medio. El último programa que presentó fue ‘Cuestión de Tiempo’, un espacio que se emitía en TVE. Después de esto no ha vuelto a trabajar en la pequeña pantalla. Sabemos en qué ocupa su tiempo: en disfrutar de su familia. Está casada y tiene dos hijas. Vive con su familia en el País Vasco y no tiene ninguna intención de retomar su antigua profesión.

El cambio físico de Patricia Gaztañaga

Los años pasan para todos, también para las estrellas de la televisión. Patricia Gaztañaga está muy cambiada. Su esencia sigue siendo la misma, pero su rostro ha evolucionado bastante. Es bastante activa en sus redes sociales, por eso hay circulando varias fotos suyas que demuestran su gran cambio. Lo realmente llamativo es que los comentarios que reciben estas publicaciones son todos buenos. Es complicado ser un rostro tan importante y apenas tener detractores. Patricia lo ha conseguido. Evidentemente no le puede gustar a todo el mundo, pero en sus redes no hay ataques ni críticas.

Patricia tomó la decisión de alejarse de los medios y no quiere volver. El diario ‘El Español’ asegura que ella misma ha confirmado que no tiene ganas de volver a la televisión. Supuestamente le han hecho ofertas interesantes, pero desde 2016 perdió la ilusión por la pequeña pantalla. El último programa que presentó solo duró dos semanas porque registró unos datos de audiencia muy bajos. La teoría que maneja el citado medio es que este disgusto ha provocado que pierda el interés por la fama. Ha conocido el éxito y el fracaso, pero siempre será una buena profesional.

¿Dónde trabaja la presentadora de ‘El Diario de Patricia?

La vida de Patricia ha cambiado bastante, tanto como su aspecto físico. Actualmente trabaja en la empresa de publicidad que ha fundado su marido Iñaki Solaum. De este matrimonio se conocen pocas cosas. Es una pareja bastante discreta que nunca ha acaparado demasiados titulares, ni siquiera en el momento de máximo esplendor de la presentadora. Tienen dos hijas juntos. Iñaki tiene muy buena reputación en su profesión. Su empresa es una de las más punteras del País Vasco.

Carrera laboral de Patricia Gaztañaga

Patricia usa sus redes para publicar fotos personales y para compartir recuerdos que no quiere que caigan en saco roto. Por eso sabemos que ha cambiado tanto. Sus fans le echan de menos y gracias a estas publicaciones no se olvidan de que su programa fue uno de los más famosos de España. Se emitía en Antena 3 y hubo cadenas que intentaron replicarlo, pero faltaba algo importante: la presencia de Patricia. Ella era marca. Sin ella nada tenía sentido, por eso cuando se fue Antena 3 tuvo que cancelar el espacio. En un primer momento puso a otra presentadora. Esta tuvo éxito, pero no tanto.