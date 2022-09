La nueva vida de uno de los personajes más míticos de ‘El diario de Patricia’

‘El diario de Patricia’ vivió uno de los mejores momentos de la mano de un personaje mítico, Patricia no pudo aguantarse las lágrimas de la risa al descubrir su historia. Este programa de principios de siglo enganchó a millones de personas, cada tarde frente el televisor se descubrían las más increíbles historias. Hay momentos que difícilmente se olvidarán, son de aquellos que se quedan grabados en la mente de todos. Este es uno de los personajes míticos que ha reaparecido en televisión, de la mano del programa First Dates.

Uno de los personajes más míticos de ‘El diario de Patricia’ tiene una nueva vida

View this post on Instagram A post shared by ✨Generación Millennial✨ (@generacion_millennial)

Jordi Giménez es un nombre que quizás no conozcamos, no es que sea un famoso, sino que simplemente protagonizó uno de los momentos más míticos de ‘El diario de Patricia’. En ese programa aparecían todo tipo de historias, pero la de Jordi le llegó al corazón de todo el país, Patricia no podía parar de reírse como millones de personas después.

Esther era la mujer que acudía al programa en busca de Jordi. Después de haber quedado en una habitación de hotel, afirmaba que el hombre la había dejado embarazada mediante una inyección de espermatozoides. Una forma de inseminarla sin conocimiento de causa que ha provocado risas a lo largo de años y años de zappings o vídeos en YouTube en los que aparece esta escena.

Jordi consiguió contar una historia de lo más extraña que hizo subir la audiencia del programa por las nubes. Unos años después contó a los medios que había descubierto su pasión por la música y se había convertido en cantante y también showman. Gracia a este hombre no le falta que ha vuelto a la televisión de la mano del programa First Dates.

Años después de su espectacular entrada en la pequeña pantalla, ha vuelto a la carga en busca del amor en el programa de First Dates. Ha pasado de imitador de David Cibera a buscar el amor, aunque no con mucha suerte. La cita no ha acabado como se esperaba y eso que Jordi se ha esforzado.

Entre él y Jennifer no ha habido feeling. Por mucho que lo han intentado, el hecho que la joven se riera de él al principio no ha gustado demasiado a este hombre. No siempre se encuentra el amor en First Dates y en este caso ha sido una de las citas menos exitosas de la temporada. Sin esa chispa que se necesita para tener una cita de excepción.