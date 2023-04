Salta la sorpresa: la famosa presentadora que cancela su boda

Gran sorpresa en la crónica social. Una famosa presentadora lo tenía todo preparado para pasar por el altar, pero ha cambiado de planes en el último momento. Esta persona es una experta en el mundo del corazón y sabe que esconder la noticia no haría más que empeorar las cosas. Por ese motivo, cuando le han preguntado por el evento, ha sido completamente honesta. Ha reconocido que había cambiado de planes y que la boda está cancelada. Todo hace pensar que será objeto de muchas investigaciones. El público quiere saber qué hay detrás de esta decisión tan repentina.

La identidad de la presentadora

Estamos hablando de Elsa Anka, uno de los rostros más cotizados del mundo del corazón. Se comprometió con su novio Víctor Prat-Heimerl en 2021 y todo estaba previsto para que pasaran por el altar próximamente, pero ha habido un cambio de planes. Elsa es una figura muy destacada y recibe invitaciones para asistir a los eventos más importantes. Hizo acto de presencia en el desfile de Pronovias, una marca que sobre todo se dedica a la moda nupcial. Una reportera le preguntó por el diseñador de su vestido y entonces soltó la bomba: anunció que había cancelado la boda.

“No, no va a haber boda, cosas de la vida que pasan”, empezó diciendo en un tono muy contundente, pero con una sonrisa. Es importante para ella no armar ningún revuelo porque su imagen pública es muy buena y no quiere que nada la ensucie. “Al final me compensa tener a mi nieta. La vida es una montaña rusa. Es una cosa reciente. Hay que tirar adelante”. No entró en detalles porque nunca ha querido estar demasiado expuesta. Es inevitable que se hable de ella porque ha tenido una carrera plagada de éxitos, pero siempre ha sido bastante reservada.

Elsa Anka destapa la clave de su ruptura

Elsa no quiere hablar mucho porque dice que no le compensa. Está viviendo un momento muy especial. Ha sido abuela y está rodeada de una familia estupenda, por eso no quiere recrearse en los episodios negativos. No ha dado demasiadas explicaciones, entre otras cosas para no comprometer a Víctor Prat-Heimerl. Lo que sí ha admitido es que la ruptura sucedió hace poco. “Sí, es reciente”, comenta al respecto. Ha cortado el tema cuando le han preguntado por los motivos, así que no hay demasiada información.

Los seguidores de la presentadora están realmente sorprendidos. Desde que se enamoró de Víctor nadie había escuchado hablar de crisis. Todo iba bien. Algunos medios aseguran que la separación se ha producido en términos amistosos, pero lo cierto es que ellos no han dado más detalles. Solamente sabemos que ya no están juntos. No tendrán grandes problemas porque la boda estaba en un proceso inicial, así que la posible exclusiva que estaban negociando tampoco estaba avanzada. Habrá que esperar a que Elsa dé más explicaciones.

Un momento agridulce

Elsa está atravesando una etapa especial, a pesar de que haya vivido un fracaso amoroso. Lo más importante para ella es su familia y en este sentido no tiene ningún problema. Su hija acaba de tener un bebé y ella es la abuela más feliz del mundo. Está encantada.