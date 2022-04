La primavera empezaba de la mejor de las maneras para Lidia Torrent. Era el pasado día 29 de marzo cuando la de Barcelona anunciaba a bombo y platillo, a través de sus redes sociales, que estaba esperando a su primer bebé junto a Jaime Astrain. Una noticia de lo más inesperada en el panorama nacional, más aún teniendo en cuenta que era ella misma quien admitía recientemente estar dejando que “todo fluyera” en su relación, sin planes fijos ni de maternidad ni de boda a corto plazo.

Todo apunta a que el exfutbolista y la influencer habían optado por mantener en la más absoluta hermeticidad sus ideas de futuro, motivo por el que la buena nueva ha dejado completamente sorprendidos a los seguidores de ambos y probablemente también a la madre de la presentadora, Elsa Anka, que con tan solo 56 años está a punto de convertirse en abuela. Un rol que ha llenado de ilusión su vida, y así lo ha desvelado ella misma para Look: “Un bebé es siempre una bendición y se recibe con los brazos más que abiertos”, nos contaba en exclusiva, visiblemente emocionada ante la idea de tener muy pronto a una nieta entre sus brazos con la que poder tener una excelente relación como la que mantiene con su hija. Con respecto a cómo están los futuros padres primerizos, Elsa ha sido contundente: “Todos estamos muy felices”. Unas palabras con las que deja entrever que ha sido un bebé muy deseado tanto por Lidia y Jaime, como por sus seres queridos.

Una relación maternofilial irrompible

A día de hoy, es innegable la estrecha relación que Lidia Torrent mantiene con su madre. Desde que optara por seguir sus pasos como rostro más visible de First Dates, muchas han sido las apariciones públicas que madre e hija han protagonizado, dejando ver que su amistad va más allá de una mera relación maternofilial. De hecho, recientemente ambas formaron parte de una campaña de lencería de Intimissimi en la que lucieron dos conjuntos idénticos de la marca mientras daban la máxima importancia a la idea del amor propio. Un posado que fue alabado por algunas celebrities del país, entre las que estaban Nuria Fergó, Elena Galera, Raquel Meroño, Paz Padilla, Lucía Rivera, Mar Flores o incluso Cristina Cifuentes. De esta manera, Lidia y Elsa volvieron a demostrar que han formado uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, al que en unos años también se sumará la siguiente fémina de la generación.

Parte de este estrecho vínculo está causado porque, cada vez que algo bueno le ocurre a una, la otra se muestra muy feliz y así se lo han hecho saber a los medios de comunicación. Era durante el pasado mes de octubre cuando la presentadora comunicaba que se casaría con el financiero Víctor Prat-Heimerl, a quien ya define como “el amor de su vida”. Como no podía ser de otra manera, la noticia llenó de felicidad a su hija, que al enterarse del futuro enlace de su madre no pudo evitar mostrar su entusiasmo: “Empecé a llorar como si me hubieran pedido matrimonio a mí. Me alegro muchísimo, yo no pensaba ver a mi madre pasar por el altar”, confesaba, deshaciéndose en halagos tanto para su progenitora como para el futuro marido de ésta. Una reacción muy similar a la que probablemente tuvo la propia Elsa cuando se enteró de que su hija estaba a punto de sumergirse en la dulce espera de su primer bebé.

“Bebé a bordo”

“Bebé a bordo”. Con estas palabras, Lidia Torrent y Jaime Astrain comunicaban que se convertirían en padres de su primer bebé mientras sostenían una ecografía de la criatura en una imagen cargada de sentimientos. Una forma de poner el broche de oro a una relación sentimental que ambos comenzaron en 2019 y que parece ir viento en popa. Y es que, después de haber roto con su compañero de First Dates, Matías Roure, Lidia volvió a dar una nueva oportunidad al amor de la mano del exdefensa del Real Jaen CF. Un intento del que parece estar muy orgullosa, habiendo dado el primer paso para formar una familia de la que, por el momento, solo se sabe que tendrá a una hermana mayor como perfecta protectora de los bebés que vengan en el futuro.