El brutal enfado de El Rubius en directo: «¡No me lo estoy creyendo!»

El famoso streamer, Ruben Doblas Gundersen, alias «El Rubius» suele protagonizar directos tranquilos, sin grandes sobresaltos y basados mayoritariamente en videojuegos. Sin embargo siempre hay una excepción y es que el influencer se cogió un gran enfado hace unos días a cuenta de un juego nuevo que es sumamente difícil de solucionar.

Se trata de «Only up!» un juego que consiste en subir a lo más alto utilizando un personaje que salta, escala y se mueve por pasarelas. Su éxito entre las celebridades de internet radica en que es altamente adictivo pues es muy difícil llegar al final del ascenso. Por eso varios streamers han estallado gritando, golpeando el escritorio o abandonando el juego ante la desesperación.

En el caso de El Rubius su indignación es natural. El gamer llevaba horas invertidas en el juego y había subido mucho con su personaje. Sin embargo, una plataforma falsa le hizo caer hasta casi el principio de la partida haciendo que el streamer gritase ante la impotencia de ver todo el trabajo perdido. «Que dices, que cojones dices tío. No puedo moverme, no me deja moverme», dijo mientras intentaba mover a su personaje hacia alguna superficie. «No me lo estoy creyendo esto tío ¡No me deja moverme a la derecha! ¡Me está esquivando todo! ¡Gente! ¡Puta mierda!», gritó desesperado mientras golpeaba su escritorio.

Polémicas

El Rubius, junto a otros streamers, puso rumbo a Andorra hace dos años para aliviar la carga de impuestos que desangraba sus cuentas. En su momento aseguró que lo hacía para mantener su privacidad y porque todos sus amigos están allí. Su marcha y la de otros de sus compañeros le valió las críticas de la extrema izquierda sobre el que llegaron a decir que no quería pagar la educación ni la sanidad. La respuesta que dirigió al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias y a todos los que le criticaron fue que si se hubiese ido por ganar más dinero se hubiera mudado hace muchos años.

«Muchas personas hablan como si yo no hubiera pagado impuestos en mi vida, como si no hubiera hecho nada por mi país (mejor dicho, por uno de mis dos países), como si fuera un criminal. Llevo estos 10 años de Youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un “delincuente”. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía “cuentas corrientes ocultas”, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera.

Y por si lo anterior fuera poco, un destacado técnico de Hacienda, perfecto conocedor de todo este actuar por parte de Hacienda, servidor público del que cabe esperar el máximo respeto hacia los ciudadanos de este país, se ha pronunciado estos días en los medios de comunicación manifestando, entre otras cosas, que ‘El Rubius ha mostrado sin tapujos ni complejos una tremenda insolidaridad’».